Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых дорог

Москва будет продолжать строить по 100 километров новых дорог ежегодно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2011 по 2018 год мы построили 820 километров новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов. Такие же темпы дорожного строительства - по 100 километров в год - собираемся сохранить и в следующие 5 лет", - написал градоначальник на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в наступившем 2019 году в городе будет открыто несколько крупных дорожных объектов. В их числе участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспектов, Балочный мост через канал имени Москвы на Северо-Западной хорде, участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы, путепровод через железную дорогу в Чертаново, дополнительный въезд в Коммунарку и другие важные объекты.