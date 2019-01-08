В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники

Перспективная боевая экипировка "Ратник" третьего поколения претерпит серьезные изменения. В нее планируют интегрировать портативные роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Таким образом повысят осведомленность военнослужащих Сухопутных войск на поле боя.

Как добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, комплексы выполнят из сверхлегких и прочных материалов, их включение в экипировку экзоскелетов повысит физические возможности военнослужащих. Кстати, уже готов и электронный модуль, который оценит функциональное состояние бойца. Он действует в режиме реального времени и регистрирует частоту сердечных сокращений и дыхания, пульс, артериальное давление и другие физиологические показатели. В ближайшее время его опробуют в Сухопутных войсках.

По мнению экспертов, военнослужащие, оснащенные экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач, включая интеграцию в разведывательно-огневые контуры.

"Ратник" - российская экипировка военнослужащего, еще называемая "комплектом солдата будущего". Она представляет комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов.