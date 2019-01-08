Видео: В Курске раздача презентов от ЛДПР обернулась массовой давкой

Два дня праздничных мероприятий курского регионального отделения ЛДПР омрачились схожими неприятными инцидентами. Так, 3 и 5 января во время раздачи сладостей и сувениров произошла давка.

Соответствующие видео были опубликованы на YouTube. 3-го числа на мероприятии собралось около 600 человек. На кадрах видно, как во время раздачи подарков люди толкаются и кричат.

Практически идентичный случай произошел позднее. Тогда на праздничном мероприятии собралось уже больше жителей, а именно 800 человек. И вновь раздача презентов спровоцировала ажиотаж и закончилась сильной давкой.

Однако, по сообщениям СМИ, в связи с инцидентами в полицию никто не обращался.