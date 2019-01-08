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08.01.2019 05:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На Курилах проходит эстафета Огня международных игр «Дети Азии»

Текст: Татьяна Дмитракова

Огонь Первых зимних международных игр "Дети Азии" доставили на остров Кунашир хранитель этого символа Роман Трубецкой, мастер спорта России по легкой атлетике, победитель летних игр "Дети Азии", и сахалинские спортсмены Антон Воротыляк и Антон Лазарев. Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

Сегодня эстафета продолжится на Шикотане, 9 января - на Итурупе. 12 января шествие пройдет по северокурильскому Парамуширу. 18 января Огонь доставят на север Сахалина, и из Охи он начнет путь по всем муниципальным образованиям острова. Завершится эстафета в Южно-Сахалинске 8 февраля - в день начала игр.

Первые команды заявились на спортивные игры "Дети Азии"

Всего в акции примут участие более 370 факелоносцев - спортсменов, политиков, организаторов игр и других почетных гостей. В общей сложности им предстоит преодолеть 4112 километров.

Первые зимние игры "Дети Азии" пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

Напомним, летние международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся в Республике Саха (Якутия) с 1996 года. В 2016 году было принято решение об организации и зимних игр. Местом их проведения выбрана Сахалинская область.

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