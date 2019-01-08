На Курилах проходит эстафета Огня международных игр «Дети Азии»

Огонь Первых зимних международных игр "Дети Азии" доставили на остров Кунашир хранитель этого символа Роман Трубецкой, мастер спорта России по легкой атлетике, победитель летних игр "Дети Азии", и сахалинские спортсмены Антон Воротыляк и Антон Лазарев. Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

Сегодня эстафета продолжится на Шикотане, 9 января - на Итурупе. 12 января шествие пройдет по северокурильскому Парамуширу. 18 января Огонь доставят на север Сахалина, и из Охи он начнет путь по всем муниципальным образованиям острова. Завершится эстафета в Южно-Сахалинске 8 февраля - в день начала игр.

Всего в акции примут участие более 370 факелоносцев - спортсменов, политиков, организаторов игр и других почетных гостей. В общей сложности им предстоит преодолеть 4112 километров.

Первые зимние игры "Дети Азии" пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

Напомним, летние международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся в Республике Саха (Якутия) с 1996 года. В 2016 году было принято решение об организации и зимних игр. Местом их проведения выбрана Сахалинская область.