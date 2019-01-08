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08.01.2019 03:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аномальные морозы установятся в России

Текст: Ольга Игнатова
Серьезное похолодание ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах. Правда оно будет не продолжительным - холодная погода установится не более, чем на три дня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, до девятого января аномально холодная погода со среднесуточной температурой на девять градусов ниже климатической нормы установилась в Саратовской области. Ночью на юге Поволжья ожидается до минус 25, а днем - минус 20 градусов, на дорогах местами гололедица. При этом возможен небольшой снег.

Фото: istockphoto.com
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Холодно будет также в Самарской, Оренбургской, Владимирской и Рязанской областях.

Восьмого января в Москве днем минус 9-11, по области минус 8-13 градусов. Местами небольшой снег. Девятого января будет самая холодная ночь на этой неделе: минус 13-18, местами до минус 26 градусов. Днем девятого января в Москве минус 10-12, по области до минус 15 градусов.

Но затем власть над погодой возьмут циклоны, поэтому 10 и 11 января ожидается снег и морозы начнут ослабевать. Ночью минус 11-13 градусов, днем минус 2-7 градусов. Ветер сменит направление на южный.

Испортится погода на юге европейской территории - там на погоду влияют южные циклоны. В Краснодарском крае, Ростовской области, Нижнем Поволжье и в Калмыкии облачно с прояснениями, местами мокрый снег, на юге Краснодарского края с дождем.

Фото: REUTERS
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В Ростовской области восьмого января метель. В районе Сочи до плюс 10 градусов.

Изменчивая и не очень приятная погода в Крыму. Так, восьмого января на равнинной части Крыма минус четыре - плюс один. Это практически как в Мурманской области. На Южном берегу Крыма всего плюс три градуса, довольно холодно для этих мест. Девятого января на большей части полуострова небольшой снег, днем минус один -плюс три градуса. Десятого января днем временами дождь и мокрый снег, но потеплеет до плюс шести. Дождь и мокрый снег пройдут также 11 января. И снова до плюс шести.

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