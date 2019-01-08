Аномальные морозы установятся в России

Серьезное похолодание ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах. Правда оно будет не продолжительным - холодная погода установится не более, чем на три дня.

Как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, до девятого января аномально холодная погода со среднесуточной температурой на девять градусов ниже климатической нормы установилась в Саратовской области. Ночью на юге Поволжья ожидается до минус 25, а днем - минус 20 градусов, на дорогах местами гололедица. При этом возможен небольшой снег.

Холодно будет также в Самарской, Оренбургской, Владимирской и Рязанской областях.

Восьмого января в Москве днем минус 9-11, по области минус 8-13 градусов. Местами небольшой снег. Девятого января будет самая холодная ночь на этой неделе: минус 13-18, местами до минус 26 градусов. Днем девятого января в Москве минус 10-12, по области до минус 15 градусов.

Но затем власть над погодой возьмут циклоны, поэтому 10 и 11 января ожидается снег и морозы начнут ослабевать. Ночью минус 11-13 градусов, днем минус 2-7 градусов. Ветер сменит направление на южный.

Испортится погода на юге европейской территории - там на погоду влияют южные циклоны. В Краснодарском крае, Ростовской области, Нижнем Поволжье и в Калмыкии облачно с прояснениями, местами мокрый снег, на юге Краснодарского края с дождем.

В Ростовской области восьмого января метель. В районе Сочи до плюс 10 градусов.

Изменчивая и не очень приятная погода в Крыму. Так, восьмого января на равнинной части Крыма минус четыре - плюс один. Это практически как в Мурманской области. На Южном берегу Крыма всего плюс три градуса, довольно холодно для этих мест. Девятого января на большей части полуострова небольшой снег, днем минус один -плюс три градуса. Десятого января днем временами дождь и мокрый снег, но потеплеет до плюс шести. Дождь и мокрый снег пройдут также 11 января. И снова до плюс шести.