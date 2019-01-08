Не имеющая аналогов в стране программа льготной ипотеки под пять процентов годовых, которая почти три года действует в Мордовии, вновь продлена. Приобрести жилье в новостройках на самых выгодных условиях жители республики смогут до первого июля 2019 года.

Напомним, что впервые эта программа была введена в Мордовии в 2016 году. Пойти на такой шаг власти заставила патовая ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости. Квартиры в новостройках тогда продавались с большим трудом, а высокие процентные ставки по ипотеке, отягощенные массой дополнительных условий, сделали кредиты на жилье неподъемными. Рынок встал. Это больно ударило по строительной отрасли и производителям стройматериалов, а потом - и по региональному бюджету в виде неплатежей по налогам.

Тогда власти Мордовии пошли на радикальный шаг. По новым правилам, получая ипотечный кредит, заемщик оплачивает лишь пять процентов годовых: разницу между действующей ставкой ежемесячно компенсирует республиканский бюджет. Воспользоваться льготой может практически любой житель республики. Есть два условия: стоимость "квадрата" приобретаемого жилья на первичном рынке не должна превышать 44 000 рублей, а сам объект должен находиться на территории Мордовии.

Новшество оправдало себя: эта мера помогла не только справить новоселье тысячам семей, но и заметно оживить ситуацию на рынке недвижимости. Так, в 2016 году в республике возвели 60 тысяч квадратных метров ипотечного жилья - в два раза больше, чем годом ранее. Не остался внакладе и республиканский бюджет: рост налоговых поступлений от застройщиков не только компенсировал затраты на предоставление компенсации процентной ставки, но и перекрыл их.

Добавим, что за почти трехлетний период реализации программы ипотечного кредитования под пять процентов ею воспользовались около 4300 человек.