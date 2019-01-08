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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В родном городе и храме

Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
Рождественские праздники глава государства провел в своем родном городе Санкт-Петербурге. Президент не только принял участие в службе в храме, но также посетил детский хоспис, поучаствовал в народных гуляньях в Петропавловской крепости, рассказал о своем воинском звании и переговорил с врио главы Cеверной столицы.

В канун Рождества Владимир Путин навестил детей в хосписе. Всего здесь проходят лечение свыше 250 ребят, из них 23 - круглосуточно в стационаре. Маленькие пациенты получают также и социальную, психологическую и духовную помощь. Президента сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и протоиерей Александр Ткаченко, по инициативе которого был открыт детский хоспис.

Глава государства пообщался с ребятами, поздравил с праздниками и подарил много сладостей. Он также осмотрел помещения, поговорил с персоналом и родителями маленьких пациентов, сфотографировался с ребятишками и поставил свечку в храме.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Патриарх Кирилл дал Рождественское интервью телеканалу "Россия"

"У вас очень хороший дом здесь", - заметил Путин, добавив, что помещения хорошо оборудованы. "Все красиво и функционально", - оценил он и спросил, нравится ли ребятам. Те хором сказали, что да. "Ну и слава Богу", - ответил президент. В подарок ему передали елочные игрушки, раскрашенные вручную.

"С этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такой вид помощи. В этом году - около 5 миллиардов рублей, а потом регулярно до 2024 года по 5 миллиардов", - объявил глава государства. "И закон примем", - сказал он. "Это даст возможность сделать настоящий прорыв для развития паллиативной помощи в стране", - обрадовался Ткаченко.

Рождественскую ночь глава государства встретил в храме, где его крестили, - Спасо-Преображенском соборе. Президент передал в дар собору икону "Господь Вседержитель" и пообщался с настоятелем. В 2012 году Рождество он также провел здесь. "Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения", - рассказывал тогда Путин.

А 7 января президент посетил Петропавловскую крепость, где шли народные гулянья, и в полдень выстрелил из пушки - традиция такого залпа сложилась уже давно. Он также поздравил почетного строителя Владимира Бендета с днем рождения (85 лет) и подарил ему ручку. "Мы с вами оба артиллеристы, оказывается", - заметил Путин и добавил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии. Бендет дал залп из пушки синхронно с президентом.

Кроме того, глава государства пообщался с суворовцами и посетил Петропавловский собор, фамильную усыпальницу императорской семьи Романовых.

Внимание журналистов привлек трогательный случай: президент остановил автомобиль ради маленькой девочки

Еще президент побывал на фестивале ледовых скульптур: осмотрел экспонаты выставки "Путешествие вокруг света" и сфотографировался с посетителями, а также загадал желание, вморозив монетку в ледяную копилку - свинку, символ 2019 года. "Прилипла", - прокомментировал Путин, но что загадал, конечно, не сказал.

Внимание журналистов привлек трогательный случай: президент остановил автомобиль ради одной маленькой девочки. Малышка до слез расстроилась, что не успела сфотографироваться с главой государства. Путин исполнил желание ребенка, убедившись, что фотографию успели сделать и девочка не потерялась в толпе и дошла до мамы.

После прогулки глава государства встретился с Александром Бегловым. Врио губернатора подвел итоги года в плане социально-экономического развития города, рассказал о своем видении его развития и доложил об исполнении ряда поручений.

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