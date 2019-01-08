Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа с плавучей регазификационной платформы. Президент заявил, что новый терминал обеспечит энергетическую безопасность Калининградской области. По его словам, это первый подобный проект в российской энергетике.

"Конечно, мы с вами понимаем, знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса такого, как природный газ, на подобные расстояния трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым. Но для нас, для Калининградской области, в частности, это скорее всего резервная мощность, которая существенным образом минимизирует, а точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски", - пояснил Путин во время посещения Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ).

Президент отметил, что построенный терминал в случае необходимости покрывает все энергетические потребности Калининградской области.

Также Путин подчеркнул, что конечный потребитель не должен почувствовать разницу в цене между трубным газом и сжиженным природным, "чтобы эта разница не легла дополнительным бременем" на население. Путин сообщил, что в ближайшее время ждет доклада правительства о выравнивании цены на сжиженный и трубный газ для потребителей Калининграда.

В заключении по видеосвязи президент со словами "начинайте" запустил в эксплуатацию плавучий регазификационный терминал. До этого момента "Газпром" поставлял природный газ в Калининградскую область только по газопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград".