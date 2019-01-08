Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров

Президенту Владимиру Путину во время рабочей поездки в Калининград показали проекты строительства культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны появиться во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Накануне совещания, посвященного этой теме, президент ознакомился с компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерово, эскизами Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства, музейного и театрально образовательного комплексов, культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский и хореографической академии в Севастополе.

"Похоже на чайку или на волну", - отреагировал президент, увидев эскизы севастопольского проекта. Он также заинтересовался Владивостокским проектом. "Красивое место”, - отметил Путин.

Напомним, президент поставил задачу по созданию в регионах России культурно-образовательных и музейных комплексов в своем Послании Федеральному Собранию 2018 года. Позже это было отражено в Указе президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".