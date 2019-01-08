Новости

Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты 16:59
В экипировку "Ратник-3" интегрируют роботокомплексы и беспилотники 16:58
"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник" 16:53
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж 16:35
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами 16:23
Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости 16:14
Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве 16:05
Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США 15:58
Обнаружены два признака, которые помогут распознать риск инсульта 15:53
СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии 15:47
Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров 15:36
Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео 15:34
Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок 15:25
СМИ: В Иране арестован бывший военнослужащий из США 15:18
Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России 15:14
Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан 15:10
"Москва" пришлась по вкусу 14:59
Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых дорог 14:38
Маурисио Перрейра объявил об уходе из "Краснодара" грядущим летом 14:28
Видео: Путин успокоил плачущую девочку 14:01
В Италии на коров надели пальто 13:59
На Дону три человека погибли при пожаре в бесхозном строении 13:47
Три человека погибли в ДТП на трассе под Ростовом 13:42
Почтовые конверты служат компасом в культурную столицу Беларуси 13:37
В токийском метро запустили беспилотный поезд 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 15:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину показали проекты строительства культурно-образовательных центров

Текст: Айсель Герейханова

Президенту Владимиру Путину во время рабочей поездки в Калининград показали проекты строительства культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны появиться во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин рассказал о значении регазификационного терминала в Калининграде

Накануне совещания, посвященного этой теме,  президент ознакомился с компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерово, эскизами Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства, музейного и театрально образовательного комплексов, культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский и хореографической академии в Севастополе.

"Похоже на чайку или на волну", - отреагировал президент, увидев эскизы севастопольского проекта. Он также заинтересовался Владивостокским проектом. "Красивое место”, - отметил Путин.

Напомним, президент поставил задачу по созданию в регионах России культурно-образовательных и музейных комплексов в своем Послании Федеральному Собранию 2018 года. Позже это было отражено в Указе президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Крым СЗФО Калининградская область Калининград ДФО Приморский край Владивосток СФО Кемеровская область Кемерово ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине признали проблемы со вступлением в ЕС и НАТО
Видео: Путин успокоил плачущую девочку
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи