Владимир Путин призвал развивать культуру в регионах

Новые культурные центры призваны обогащать культурную жизнь регионов. И они должны быть доступны для людей всех возрастов. Владимир Путин рассказал о том, как он лично убедился в необходимости филиалов ведущих музеев в России.

Во вторник в Калининграде президент провел совещание по вопросу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Он напомнил, что уже определены города, где появятся первые такие центры. Это Калининград, Кемерово, Владивосток и Севастополь. "Такие крупные центры общественной жизни и просвещения должны быть доступны для людей всех возрастов. Как старшего, так и подрастающего поколения, соответствовать их интересам и запросам", - сказал Путин. Он уточнил, что центры должны включать концертные залы, музейные и выставочные пространства, объединять на одной площадке филиалы ведущих российских театров, музеев, творческих вузов.

Новые проекты не должны вытеснить уже существующие местные учреждения культуры. "Недопустимо отодвигать их на периферию", - пояснил Путин. Задача культурных центров, по словам президента, - обогащать и дополнять культурную жизнь регионов, работать в тесном партнерстве с региональными и местными музеями, театрами, творческими вузами. Особенно важно, по словам президента, учитывать мнения людей, специфику регионов при строительстве культурных центров, избегать шаблонных подходов. Путин подчеркнул, что нужно учесть все детали еще на этапе планирования и проектирования, "чтобы потом не пришлось заниматься перепрофилированием и переделкой готовых объектов". Президент отметил, что с таким уже сталкивался. Он привел в пример ремонт Большого театра и строительство новой сцены.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что во всех указанных городах центры должны быть построены до конца 2023 года. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов пояснил, что строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года. Проект, разработанный для Калининграда, включает в себя филиал Большого театра, хореографическое училище и специальный интернат для его учеников, консерваторию, а также большой музейный комплекс. В нем будут участвовать Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей.

Центры общественной жизни и просвещения должны быть доступны для людей всех возрастов

Владимир Путин, кроме того, рассказал о преимуществах развития филиальной сети музеев в регионах. Он в шутку пожаловался на то, что не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, поскольку музей был закрыт. "Вот был бы филиал у тебя здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда", - обратился глава государства к губернатору Калининградской области.

Тем временем

Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде. Президент заявил, что новый терминал обеспечит энергетическую безопасность региона. По его словам, это первый подобный проект в российской энергетике. "Конечно, мы с вами понимаем, знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса, такого, как природный газ, на подобные расстояния трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым. Но для нас, для Калининградской области, в частности, это скорее всего резервная мощность, которая существенным образом минимизирует, а точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски", - пояснил Путин во время посещения Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ). Путин также подчеркнул, что конечный потребитель не должен почувствовать разницу в цене между трубным газом и сжиженным природным, "чтобы эта разница не легла дополнительным бременем" на население. До этого момента "Газпром" поставлял природный газ в Калининградскую область только по газопроводу "Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград".