В новом аэропорту Платов Ростова-на-Дону у ожидающих вылета пассажиров появилась возможность провести время в библиотеке. Причем речь идет не об электронном книгохранилище, а о собрании бумажных томов с приятными на ощупь шуршащими страницами.

Зона отдыха с библиотекой оборудована для пассажиров, вылетающих внутренними авиалиниями и в страны Таможенного союза. Книги можно полистать в зале вылета на третьем этаже аэровокзального комплекса после прохождения предполетного досмотра. Здесь имеются мягкие диваны, столики, зарядные устройства и дополнительное яркое освещение. Но именно "бумажные" книги, которые в современном мире уже становятся редкостью, являются изюминкой этой зоны.

Примечательно, что любую из книг аэропортовской библиотеки можно не только бесплатно почитать во время ожидания или задержки рейса, но и прихватить с собой в полет в качестве средства для полезного времяпрепровождения или просто необычного ростовского сувенира.

- Пока библиотека пополняется силами сотрудников аэропорта. Среди работников Платова объявили сбор книг, и уже собрано больше двух сотен томов. Поскольку пассажирам не возбраняется взять понравившуюся книгу с собой на память, библиотеку периодически пополняют, - рассказывает директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Платов Ксения Бурменко.