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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Почитаем и полетим

В ростовском аэропорту открылась библиотека для пассажиров
Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
В новом аэропорту Платов Ростова-на-Дону у ожидающих вылета пассажиров появилась возможность провести время в библиотеке. Причем речь идет не об электронном книгохранилище, а о собрании бумажных томов с приятными на ощупь шуршащими страницами.

Зона отдыха с библиотекой оборудована для пассажиров, вылетающих внутренними авиалиниями и в страны Таможенного союза. Книги можно полистать в зале вылета на третьем этаже аэровокзального комплекса после прохождения предполетного досмотра. Здесь имеются мягкие диваны, столики, зарядные устройства и дополнительное яркое освещение. Но именно "бумажные" книги, которые в современном мире уже становятся редкостью, являются изюминкой этой зоны.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Примечательно, что любую из книг аэропортовской библиотеки можно не только бесплатно почитать во время ожидания или задержки рейса, но и прихватить с собой в полет в качестве средства для полезного времяпрепровождения или просто необычного ростовского сувенира.

- Пока библиотека пополняется силами сотрудников аэропорта. Среди работников Платова объявили сбор книг, и уже собрано больше двух сотен томов. Поскольку пассажирам не возбраняется взять понравившуюся книгу с собой на память, библиотеку периодически пополняют, - рассказывает директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Платов Ксения Бурменко.

Культура Литература Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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