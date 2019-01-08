Экс-игрок НБА Айзея Уайтхед покинул "Локомотив-Кубань"

23-летний американский защитник, бывший игрок НБА Айзея Уайтхед больше не будет выступать за ПБК "Локомотив-Кубань". Контракт, как сообщили в пресс-службе краснодарского баскетбольного клуба, расторгнут по взаимному согласию сторон.

Таким образом, железнодорожники остались без баскетболиста, на которого была сделана особая ставка в предсезонной трансферной кампании. Причем это произошло как раз перед очень важным матчем Топ-16 Еврокубка: во вторник вечером кубанцы во втором туре сыграют в германском Франкфурте с местным "Скайлайнерсом", и в случае неудачи "Локо" сильно осложнит себе борьбу за путевку в плей-офф.

Однако трещина в отношениях талантливого игрока и клуба оказалась, судя по всему, настолько глубокой, что расставание было неминуемым.

"Самые долгие переговоры были только с Айзеей Уайтхедом, который делал выбор между НБА и Европой, - рассказал историю появления в команде президент "Локо" Андрей Ведищев. - Мы отправили предложение, нам сказали "нет", через какое-то время мы повторили, опять ответили отрицательно, добавив, что игрок не рассматривает предложения из Европы. В итоге мы обратились в третий раз, и эта настойчивость дала результат. Игрок сам принял решение, что хочет уехать в Старый свет и играть в "Локомотиве".

И действительно, защитник, проведший почти два года в команде Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин" (и имевший там, кстати, неплохую статистику) в начале сезона сразу стал одним из лидеров краснодарцев. Увы, затем он как-то постепенно утратил свой настрой, не полностью выкладывался на площадке. В результате Уайтхед постепенно потерял место в стартовой пятерке, стал получать все меньше игрового времени, игрока начали преследовать травмы. Понятно, дальше держать высокооплачиваемого легионера в клубе было попросту бессмысленно.

"К сожалению, Айзее не удалось быстро адаптироваться к непривычной обстановке, что помешало ему стабильно проявлять свои лучшие качества и стать органичной частью командной игры", - прокомментировал произошедшее спортивный директор клуба Станислав Момот.

Кстати

Айзея Уайтхед провел за "Локомотив-Кубань" 8 матчей в Единой лиге ВТБ (11,6 очка, 3,3 передачи и 2,6 потери в среднем за игру) и 8 игр в Еврокубке (11 очков, 3,4 ассиста, 3,3 потери и 3,3 подбора).