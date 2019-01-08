На Кубани онкологи провели уникальную операцию на печени

Кубанские врачи удалили пациентке злокачественную опухоль, которая поразила печень. О подробностях этой уникальной операции и самочувствии 35-летней женщины рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По словам медиков, пациентку доставили в краснодарскую больницу с острой болью около полугода назад. В ходе обследования у нее было обнаружено злокачественное образование ободочной кишки, и онкологи ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" провели срочную операцию - удалили опухоль. Однако болезнь, как выяснилось, уже успела поразить печень.

- Метастаз расположился на границе двух долей печени, и убрать его было очень непросто технически. На врачебном консилиуме решили провести химиотерапию, чтобы уменьшить новообразование, а затем убрать. Операция длилась около восьми часов и завершилась успешно. Женщине удалось сохранить правую долю печени. И сегодня пациентка чувствует себя хорошо, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как отметили специалисты, болезнь долгое время развивалась бессимптомно, и пациентка попала к краевым онкологам уже с последней стадией рака. Именно поэтому, напоминают медики, важно ежегодно обследоваться, чтобы вовремя заметить болезнь и начать лечение.