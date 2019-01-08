Три человека погибли в ДТП на трассе под Ростовом

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на 936 километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель минивэна Hyundai Starex выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с легковым автомобилем Mercedes.

Удар был такой силы, что три человека из Hyundai погибли на месте. А четверо пассажиров Mercedes были госпитализированы в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили корреспонденту "РГ" в региональном управлении МВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что накануне в Ростовской области прошла сильная метель, в связи с чем донская ГИБДД выпустила специальное предупреждение для водителей. В сообщении автолюбителям рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.