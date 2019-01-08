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08.01.2019 13:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Французский вуз выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудницы МГТУ

Текст: Мария Лисина

Коллеги из университета Жана Моне во Франции прислали в Магнитогорский государственный технический университет письмо с соболезнованиями в связи с гибелью Анастасии Крамаренко, чью жизнь унесла трагедия 31 декабря. Об этом сообщается на странице российского вуза в соцсети "ВКонтакте".

31-летняя Анастасия была специалистом по международной академической мобильности управления по международной деятельности МГТУ. Также женщина преподавала французский язык.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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Для иностранных студентов из Франции она стала хорошим другом и помощником: радушно принимала тех, кто приехал по обмену. Здесь ее знали студенты и преподаватели. В письме упоминается не только о ее высоких профессиональных качествах и прекрасном знании языка, но и о том, что Анастасия была очень добрым и отзывчивым человеком.

- Сегодня мы хотим выразить нашу скорбь, нашу горечь потери и оказать поддержку ее семье. Выражаем искренние соболезнования родителям и близким Анастасии, Игоря и Миланы. Потеря единственной дочери - тяжелейшая утрата, но потерять одновременно дочь, зятя, невестку, сына и внучку - невыносимо втройне. С этой болью справиться нелегко и невозможно найти такие слова, которые бы ее уменьшили, - говорится в письме.

Муж Анастасии, Игорь Крамаренко, был работником одного из цехов Магнитогорского металлургического комбината. Супруги вместе с полуторагодовалой дочкой Миланой проживали на девятом этаже злополучного дома. Взрыв унес жизни всей семьи.

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