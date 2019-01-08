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08.01.2019 23:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сломали "авто"

СКА разгромил лидера Восточной конференции
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7759 (1)
Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался насыщенным на события.

Центральное из них состоялось во вторник в Екатеринбурге, где лидер Восточной конференции "Автомобилист" принимал вторую команду Запада, питерский СКА. Хозяева льда были на голову разгромлены армейцами - 0:6. У гостей отличился даже капитан команды Евгений Кетов, в текущем сезоне не забивавший еще ни разу.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
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Забавно, что после этой встречи в сводной таблице КХЛ у "Автомобилиста" по-прежнему больше очков, чем у СКА - 75 против 74. Впрочем, этот факт не должен вводить в заблуждение: кажется, результат матча дал более наглядное представление об уровне сопротивления на Западе и на Востоке. И сравнение явно не в пользу последнего. А то, что "Авто" даже несмотря на разгромное поражение стал первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе место в плей-офф, - лишнее тому подтверждение. Это стало возможным после того, как "Куньлунь", ведущий борьбу за попадание в "восьмерку", уступил "Салавату Юлаеву" - 4:7. Пекинцы потеряли теперь даже математические шансы догнать "Автомобилист".

В другом примечательном матче дня лидер Западной конференции и всей лиги ЦСКА потерпел гостевое поражение от ярославского "Локомотива" - 0:1. Автором победной шайбы стал Степан Санников, причем забросил он ее в тот момент, когда "железнодорожники" находились в меньшинстве. Результат еще одной игры с любопытной вывеской "Йокерит" - "Динамо" (Москва) стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Чемпионат КХЛ 2018/2019
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