Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался насыщенным на события.

Центральное из них состоялось во вторник в Екатеринбурге, где лидер Восточной конференции "Автомобилист" принимал вторую команду Запада, питерский СКА. Хозяева льда были на голову разгромлены армейцами - 0:6. У гостей отличился даже капитан команды Евгений Кетов, в текущем сезоне не забивавший еще ни разу.

Забавно, что после этой встречи в сводной таблице КХЛ у "Автомобилиста" по-прежнему больше очков, чем у СКА - 75 против 74. Впрочем, этот факт не должен вводить в заблуждение: кажется, результат матча дал более наглядное представление об уровне сопротивления на Западе и на Востоке. И сравнение явно не в пользу последнего. А то, что "Авто" даже несмотря на разгромное поражение стал первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе место в плей-офф, - лишнее тому подтверждение. Это стало возможным после того, как "Куньлунь", ведущий борьбу за попадание в "восьмерку", уступил "Салавату Юлаеву" - 4:7. Пекинцы потеряли теперь даже математические шансы догнать "Автомобилист".

В другом примечательном матче дня лидер Западной конференции и всей лиги ЦСКА потерпел гостевое поражение от ярославского "Локомотива" - 0:1. Автором победной шайбы стал Степан Санников, причем забросил он ее в тот момент, когда "железнодорожники" находились в меньшинстве. Результат еще одной игры с любопытной вывеской "Йокерит" - "Динамо" (Москва) стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.