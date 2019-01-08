Взрыв в Магнитогорске: боль, помощь, следствие

Магнитогорск приходит в себя после того, как в городе случилась большая беда - в результате взрыва бытового газа и обрушения части многоэтажного жилого дома погибло 39 человек - мужчины, женщины, дети. Это без преувеличения огромная трагедия. Всю боль случившегося мы только начали осознавать, потому как в первые дни главным было другое - найти и спасти как можно больше выживших.

Сегодня точно известно, что под завалами больше никого нет, а все кучи стройматериалов, мебели, оставшейся домашней утвари тщательно собрали и вывезли на специальный полигон, где все пропустят в прямом смысле слова через сито, чтобы не упустить ни одну деталь, ни единую улику. Посторонних к полигону не подпустят и близко - только профессионалы.

Вместе с Магнитогорском в эти дни - вся страна. Такие страшные трагедии отозвались в сердцах самых разных людей. У очень многих желание помочь вылилось в совершенно конкретную и очень нужную работу. Пострадавших жильцов приглашали к себе пожить совершенно посторонние люди, с первых часов именно простые граждане организовали сбор для них теплых вещей, продуктов, денег. Часто просто готовили дома и несли осиротевшим жильцам, спасателям, волонтерам. Помощь и сейчас предлагают все регионы.

Один из главных уроков беды - Магнитогорск показал, что волонтерство - это не просто лозунг, а реально существующее общественное явление, способ активного участия граждан в жизни страны. Это особый душевный настрой, который не может вызвать ничего кроме уважения, когда человек встает и идет в ночь, холод, понимая опасность, чтобы хоть чем-то помочь незнакомым людям. И таких в Магнитогорске были тысячи, а может больше? Их никто не считал.

В дни беды в Магнитогорске были практически все руководители служб, министерств и ведомств, начиная с президента страны. Президент Владимир Путин побывал непосредственно на месте трагедии, провел оперативное совещание, убедился, что сил и средств для спасения и помощи достаточно. А еще посетил больницу, где находились пострадавшие при обрушении подъезда.

Работа в Следственном комитете в самом разгаре

И еще - надо отдать должное руководству страны - спасательная операция была организована практически безупречно - как в учебниках - пожарные, сотрудники МЧС беспрерывно несколько суток, невзирая на сильный мороз, вручную разбирали завалы. Замирали только на минуты тишины, чтобы услышать живых под завалами.

Благодаря этому удалось вытащить из-под обломков выживших и спустя сутки после взрыва достать живым 10 месячного ребенка.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова одной из первых прибыла в Магнитогорск и на месте координировала помощь пострадавшим, мобилизовала для этого лучших врачей и медицинские учреждения страны.

С первых часов несчастья на месте работал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. И если у этого руководителя есть недоброжелатели, то даже они, по-моему, не смогли найти ни одного злого слова в адрес Дубровского, когда видели, в каком состоянии сутками глава области работал без сна и, похоже, даже без перерыва на еду.

Именно местные власти оперативно организовали размещение и питание людей, выведенных из пострадавшего здания. Сейчас им уже начали выплачивать компенсации и точно известно, что будет решен и вопрос с расселением тех, чьи квартиры уничтожены взрывом.

Но к сожалению, нашлись такие нечистоплотные экземпляры (людьми их назвать язык не поворачивается) которые решили использовать трагедию в своих интересах. Еще не успела осесть пыль от рухнувших перекрытий, а по интернету уже покатилась грязная волна слухов, "вбросов" и дезинформации. Цель - спровоцировать панику. Обитатели этого мутного болота не постеснялись приписать к трагедии в жилом доме даже пожар в маршрутке, по ходу выдумав перестрелку и прочие ужасы.

Надо понимать, что все подобные вбросы рассчитаны в первую очередь на людей, не умеющих или не желающих банально сопоставлять факты, но, увы, такие нашлись.

На сегодняшний день, по информации из Следственного комитета РФ, работа в Магнитогорске в самом разгаре. Она идет в круглосуточном режиме. Назначены и проводятся сотни экспертиз, изымаются горы документов, опрашиваются тысячи людей. Это необходимая, но невидимая гражданам часть работы. Следователи рассматривают все версии случившегося. По мере сбора вещественных доказательств станет понятна картина событий. В настоящее время основной является версия взрыва бытового газа - следов взрывчатых веществ на обломках здания не нашли.