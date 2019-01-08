У каждого из нас своя генетическая информация, свой геном. И данные, содержащиеся в геноме, уникальны для каждого человека. Они подобны отпечаткам пальцев. Они только наши и больше не чьи. А при существующем уровне технологий из ДНК можно быстро и недорого получить обширную информацию, включающую сведения о состоянии здоровья, питании, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках. С одной стороны, это великое достижение. Но эта информация может быть использована в противоправных целях. Потому так важна инициатива Роспотребнадзора о защите данных генома. О ней обозревателю "РГ" рассказала руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России, профессор Анна Попова.

Анна Попова: В современном мире человек "сдает" свою генетическую информацию, например, при заборе биологической жидкости для диагностики (крови, мочи) гораздо чаще, чем отпечатки пальцев. Однако люди законодательно не защищены от возможного получения и использования персональных данных из их генома.

Анна Юрьевна! Какие существуют риски их использования?

Анна Попова: Например, наличие в геноме участков с потенциально неблагоприятным влиянием на человека. Скажем, летальные гены. Это может сформировать отрицательное отношение к их носителю И работодатель, узнавший о наличии "дефектного" гена у своего подчиненного, может его уволить. Или страховые компании, владеющие информацией о генетической паспортизации, могут повысить страховые премии или вообще отказаться от страхования таких людей. Кроме того, есть риск неправомерного использования сведений личного характера. Например, онкопредрасположенности, отсутствия или наличия отцовства, повышенной чувствительности к некоторым веществам и так далее. То есть генетическая информация может служить средством дискриминации человека, поводом его увольнения, отказа в приеме на работу, страхования жизни и здоровья…. Не стоит забывать и о ее коммерческом использовании для разработки лекарственных препаратов. Например, информация о наличии в генах участков, которые увеличивают риск развития тех или иных патологических состояний или усиливают тяжесть течения инфекций, может быть использована для разработки средств, блокирующих такие участки. Генетическая информация может использоваться и для создания этнически специфических средств или патогенных биологических агентов. Поэтому такая информация должна рассматриваться как персональные данные и подлежать соответствующей защите.

Что предлагает Роспотребнадзор?

Анна Попова: Мы предлагаем внести изменения в Федеральный закон "О персональных данных" и Федеральный закон "О защите прав потребителей" в части установления особенностей обработки персональных данных, полученных из биологического и генетического материала человека, и оказания услуг, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала. Наша цель - защитить информацию о человеке, которая может быть получена из его биоматериала.

Наша инициатива по защите персональных данных, полученных из биологического и генетического материала человека, направлена на защиту прав и интересов граждан России

Есть ли международный опыт регулирования в этой сфере?

Анна Попова: Конечно! Такой опыт существует, и он характерен для развитых стран: ЕС, США, Канады, Великобритании, Австралии. Международное сообщество идет по пути совершенствования регулирования в этой сфере. И подходы, нами предложенные, им соответствуют. Кстати, западные биотехнологические, фармацевтические компании вынуждены в ряде случаев проводить исследования, связанные со сбором и анализом генетической информации, в третьих странах, где это законодательно не урегулировано.

Так, в Канаде первичные исследования биологического материала проводятся с получения информированного добровольного согласия донора или уполномоченного лица. Четко разграничивается согласие на проведение исследования как процедуры или проведение исследования в научных целях. Лица, которые не желают предоставлять биологические материалы для исследований, могут свободно отказываться от согласия. Законодательно гарантирована защита персональных данных, связанных с био- и генетическим материалом. Исследователи ответственны за соблюдение всех правовых и нормативных требований в отношении защиты частной жизни. Регламентированы условия вторичного использования биологического материала без согласия доноров только при условии того, что получить информированное добровольное согласие не представляется возможным.

В США действует "Закон о запрете генетической дискриминации", который запрещает использовать генетическую информацию при установлении размера медицинской страховки, а также при трудоустройстве. В странах Европейского региона действуют Рекомендации по работе в области исследований биологического материала человека, утвержденные Комитетом министров государств - членов Европейского региона в 2016 году. Этот документ регламентирует порядок проведения биомедицинских исследований: получение, хранение и использование биологического материала для исследований, за исключением эмбриональных материалов и материалов плода. Подчеркивается необходимость первоочередной защиты прав и достоинства человека и его персональных данных. Закреплены положения о запрете генетической дискриминации, в частности, направленные на получение донором медицинской помощи вне зависимости от того, отказался или согласился он представить биологические материалы для исследования. Помимо национальных законодательств существуют рекомендации и руководства международных организаций: ВОЗ, Всемирной медицинской ассоциации, ЮНЕСКО, Международного совета медицинских научных сообществ.

Наша инициатива по защите персональных данных, полученных из биологического и генетического материала человека, направлена на защиту прав и интересов граждан России, снижение угроз национальной биологической безопасности. Она соответствует существующим международным рекомендациям и законодательным практикам.

Предложенные изменения предусматривают возможность установления Правительством РФ правил оказания услуг, в том числе медицинских и иных, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала. Это позволит решить задачу защиты неправомерного использования, изучения биологического материала, извлечения и передачи генетической информации человека, получающего услуги, связанные со сдачей биологического/генетического материала. Будут установлены дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения сведений о них, которые имеют личный характер.