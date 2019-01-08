Россия попала на 48 место в Индексе паспортов мира

Россия сохранила 48 место в опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира консалтинговой компании Henley & Partners. Граждане нашей страны имеют возможность безвизового въезда в 119 стран мира. За прошедший год число государств, куда могут отправиться россияне без виз, стало больше на девять стран.

Первое место в рейтинге заняла Япония. Гражданам Страны восходящего солнца открыты для безвизового въезда 190 стран мира. На одну страну меньше у Сингапура и Южной Кореи - они поделили между собой второе место. "Бронза" у Германии и Франции (по 188 стран).

Лучший результат среди стран бывшего СССР у Литвы и Латвии (11 место в рейтинге) - граждане этих прибалтийских государств могут отправиться без визы в 180 стран. Худший - у Туркмении, ее гражданам открыты всего 53 страны.

Замыкают Индекс паспортов Афганистан и Ирак - по 30 стран соответственно.