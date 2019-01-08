Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

В России создали новую систему стыковки кораблей с Международной космической станцией, в производстве которой не использовались украинские комплектующие.

Как сообщили в холдинге "Российские космические системы", завершено производство и успешно проведены приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры "Курс-МКП". Это новейшая система для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС, разработанная в НИИ точных приборов (входит в "РКС").

Особенность новой аппаратуры не только в том, что в ней не будут использоваться произведенные за границей компоненты. Поясним: прежний аналоговый "Курс-П", который эксплуатируется сейчас на МКС, разработан на Украине и до 2002 года производился на киевском предприятии. С 2002 года аппаратуру делали в России с использованием украинских комплектующих.

Новая система создавалась в связи с обновлением технологий и необходимостью перехода на современную элементную базу с организацией ее производства на территории России. Как отмечают специалисты, она значительно превосходит прежнюю по точности и энергоэффективности.

Так, "Курс-МКП" будет работать на расстоянии до 200 километров: вместо 100 километров "Курса-П". При этом погрешность измерения дальности и скорости уменьшена на четверть. Аппаратура состоит из конструктивно законченных модулей. Такая конструкция позволяет использовать ее и в герметичных отсеках МКС, и в условиях возможной разгерметизации, что гарантирует бесперебойность работы.

Ранее сообщалось, что в 2019 году "Курс-МКП" заменит использующуюся аналоговую систему "Курс-П" при запусках "Союзов", а затем и кораблей нового поколения.