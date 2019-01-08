Пока россияне наслаждались праздниками, лучшие лыжники мира прошли тяжелейшее испытание многодневкой "Тур де Ски". Ее итоги оказались как никогда удачными для нашей сборной, у которой сразу два призовых места.

Эта гонка возникла в календаре совсем недавно - первый розыгрыш датирован сезоном 2006/07. Авторы идеи, как нетрудно догадаться, вдохновились легендарной веломногодневкой "Тур де Франс". Здесь масштаб действа чуть поменьше - семь этапов, но зрелище очень быстро стало популярным у болельщиков. И успехи на "Тур де Ски" котируются сейчас почти так же высоко, как победы на чемпионатах мира.

В мужской части программы наши надежды были связаны в первую очередь с Сергеем Устюговым, уже побеждавшим в общем зачете Тура два года назад. Высочайший уровень он подтвердил четырьмя подиумами, включая победу на 15-километровой гонке свободным стилем. У Устюгова был шанс на первое место в генеральной классификации - в забеге на финальную гору в Валь-ди-Фьемме он отыграл больше минуты у норвежца Йоханнеса Клэбо. Однако этого чуть-чуть не хватило, чтобы обойти скандинава - от первого места Сергея отделили мизерные 16 секунд.

Многие специалисты уверены, что "серебро" Устюгова не стало "золотом" из-за неправильной тактики российских спортсменов во время масс-старта. Те же норвежцы высказались после финиша в том духе, что русские боролись каждый сам за себя, совершенно не помогая лидерам. Дескать, именно командной работы не хватило для успеха. Возможно, отчасти эта критика и имеет под собой основания. С другой стороны, мы увидели реальную силу каждого спортсмена. И итоговый результат команды можно называть выдающимся, поскольку сразу пятеро россиян финишировали в Топ-10 общего зачета. Александр Большунов стал пятым, Андрей Мельниченко - шестым, Денис Спицов - восьмым, а Андрей Ларьков замкнул десятку сильнейших.

Если к победам российских лыжников мы более-менее привыкли, то девушки в последние годы болельщиков скорее огорчали. Тем приятнее тот гигантский прогресс, которого они добились. Женские медали на Олимпиаде в Пхенчхане воспринимались как чудо. Но теперь можно с уверенностью говорить, что это никакая не случайность - в России выросло целое поколение талантливых спортсменок, которые готовы составить конкуренцию норвежкам и шведкам.

За всю предыдущую историю "Тур де Ски" лишь однажды российская лыжница была в пятерке общего зачета - этот результат Ольги Рочевой датирован далеким уже 2008-м. Теперь же среди пяти лучших россиянок сразу трое. Более того, Наталья Непряева оказалась первой, кто поднялся на подиум по итогам многодневки - она стала второй, уступив только норвежке Ингвильд Эстберг. У Анастасии Седовой четвертое место, Юлия Белорукова - пятая.

- Три девушки в Топ-5 - это великолепно, тем более что у нас первый подиум у женщин в истории "Тур де Ски". Мы сделали огромный шаг вперед в женских лыжных гонках. Два года назад мы боролись за попадание в 15 лучших, в прошлом году - за десятку, а теперь наша лыжница на пьедестале. Еще пара лет, и мы проделаем великолепную работу, и нас ждут большие достижения, - заявил журналистам тренер сборной России Маркус Крамер.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, подводя итоги "Тур де Ски", поставила команде твердую "пятерку" по пятибалльной шкале. Впрочем, глобальные выводы нужно делать все-таки не сейчас, а ближе к весне. С 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде пройдет чемпионат мира, который и станет главным стартом сезона. Кроме того, не стоит забывать и об общем зачете Кубка мира, в котором россияне тоже претендуют на самые высокие места.

Кстати

Успехи на "Тур де Ски" приносят спортсменам не только моральное удовлетворение и медали, но и вполне ощутимые призовые. Выплаты полагаются как по итогам каждой гонки, так и на основании положения в общем зачете. Так, победительница многодневки у женщин Ингвильд Эстберг за первое место в генеральной классификации получит 55 тысяч швейцарских франков. А всего за этот тур она заработала 78 тысяч франков - это почти 70 тысяч евро. Общий гонорар Натальи Непряевой составил 52 тысячи франков - это около 46 тысяч евро.

У мужчин богаче всех также стал победитель общего зачета Йоханнес Клэбо. Помимо первого места в генеральной классификации у него четыре выигрыша на отдельных этапах. В сумме это принесло ему 77 тысяч франков, или 68,5 тысячи евро. Гонорар Сергея Устюгова - 50 тысяч франков, или 44,5 тысячи евро.