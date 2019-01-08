Рост нефтяных цен установил рекорд с 2017 года

Цены на нефть продолжают расти в ходе самого длинного ралли за 17 месяцев на фоне торговых переговоров США и Китая и ожиданий сокращения добычи странами ОПЕК, сообщает Bloomberg.

Так, нефть переживает предварительное восстановление после того, как опасения по поводу избыточного предложения и ослабления глобального роста привели цены в прошлом году к мощному ежегодному спаду с 2015 года, отмечает агентство. Доверие инвесторов растет, так как страны ОПЕК начинают в январе во главе с Саудовской Аравией обещанные сокращения производства. Руководство ФРС США, сигнализирующее о повышении процентных ставок, которое вызвало неприятие риска и волатильность на мировых финансовых рынках, также стимулирует рост цен на нефть, подчеркивает Bloomberg.

Торговые переговоры между США и Китаем демонстрируют признаки прогресса, подчеркивает агентство. Американская сторона в понедельник выразила оптимизм по поводу того, что она может заключить с Китаем "разумную" торговую сделку. Нынешний раунд переговоров планируется продолжить до вторника, а дальнейшие обсуждения на высшем уровне, вероятно, будут проведены в конце этого месяца. Также на рост нефтяных котировок влияют ожидания по сокращению запасов нефти в США, которые, по оценке аналитиков Bloomberg, снизятся на 1,75 миллиона баррелей.

По мнению главы отдела исследований сырьевых товаров Commerzbank AG во Франкфурте Евгения Вайнберга, которое приводит агентство, потенциал роста для цен на нефть европейской марки Brent в 2019 году - 70 долларов за баррель. Вечером 8 января мартовские фьючерсы на баррель Brent, по данным биржи ICE, торговались возле отметки 58 долларов.