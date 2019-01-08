Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Церковь на Украине со временем объединится благодаря желанию самих украинцев, полагает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

"У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви", - цитирует Савченко телеканал NewsOne.

По ее словам, рано или поздно на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей, а благодаря общинам.

Напомним, Надежда Савченко находится под арестом по обвинению в попытке государственного переворота. Она полагает, что результаты судебного процесса над ней будут зависеть "от точки кипения, на которой находится украинское общество".