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Рубрика: Власть

Зубная боль в сердце

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
7 января 2019 года, в первый вечер православного Рождества, в большом зале Берлинской филармонии концертным исполнением оперы П.И. Чайковского "Иоланта" в исполнении солистов и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева триумфально открылся "Русский сезон" в Германии. Его программа продлится до конца наступившего года. В разных - и не только столичных - городах ФРГ будет представлено все многообразие современной российской культуры - от вершин филармонического исполнительства до провокационных образцов актуального искусства. Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации, включающая лидеров национальной художественной жизни, не ставила под сомнение широкие возможности российско-германского сотрудничества в гуманитарной сфере на ближайшие годы. Церемония открытия "Русских сезонов", которая собрала в зале Берлинской филармонии видных немецких политиков, общественных деятелей, мастеров культуры подтвердила это в полной мере.

Она стала своего рода "ассиметричным ответом" на публикацию уполномоченного правительства ФРГ по связям с Россией Дирка Визе в Pfalzische Merkur от 3 января 2019 г., в которой он высказал опасение о возможности серьезного ухудшения отношений между нашей страной и Федеративной Республикой Германией из-за ряда событий минувшего года. Именно этот его прогноз, интерпретируемый чуть ли не как официальное заявление, был вынесен в заголовки информационных агентств, что в значительной степени определяется правилами профессиональной выучки. Поскольку мы с Дирком Визе знакомы с момента его назначения на его нынешнюю должность, надеюсь, что высказанная им озабоченность по поводу характера российско-германских отношений не станет прологом еще большего обострения и без того напряженных связей между нашими странами. С известной осторожностью высказываю подобное суждение хотя бы потому, что, всегда настаивая на том, что Германии "нужны четкие позиции" по всем вопросам политической повестки дня, Д. Визе призывал к созданию "конструктивных каналов диалога на разных уровнях", считал необходимым "сделать более интенсивным межобщественный диалог на основе взаимного доверия и понимания". К слову сказать, в своей публикации недельной давности он уделил значительное место именно гуманитарным контактам между нашими странами, в частности отметив деятельность "Петербургского диалога" в научной сфере. Это естественно, так как грядущие два года станут "перекрестными годами" "академических партнерств", что предполагает активизацию контактов между научными и образовательными учреждения России и Германии. Об этом еще в начале декабря прошлого года заявили Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас. Кроме того, уже готова и подписана профильными министерствами "дорожная карта" сотрудничества немецких и российских ученых на десять лет.

Российская делегация не ставила под сомнение широкие возможности российско-германского сотрудничества в гуманитарной сфере

В 2019 году будет отмечаться 30-летие падения Берлинской стены, а в 2020 - 30-летие воссоединения Германии, которое не могло бы состояться без определенной позиции СССР и советского руководства во главе с М.Горбачевым. (Для контраста, стоит процитировать известную фразу Маргарет Тэтчер по этому поводу: "Я так люблю Германию, поэтому предпочла бы, чтоб их было две".) Важнейшей юбилейной датой 2020 года, которую, без сомнения, будет праздновать весь мир, станет 75-летие Победы над фашизмом и завершения Второй мировой войны. Не думаю, что в это время при всех самых сложных внутриполитических раскладах в ФРГ и внешнеполитических обязательствах перед нынешними союзниками уместна линия на еще большее обострение отношений с Россией. Напоминаю все это вовсе не для того, чтобы упрекнуть моего немецкого коллегу в забывчивости. Он все это прекрасно знает и без меня. К тому же, важно понимать, что, несмотря на очевидную европейскую и атлантическую солидарность, которую вынуждена проявлять немецкая политическая элита, несмотря на очевидное давление извне, которые испытывают немецкие компании, не желающие сворачивать бизнес в России, у Германии есть собственные интересы. И они предполагают сотрудничество с Россией по принципиально важным направлениям - от энергетики до культуры. Что не исключает различных позиций по геополитическим проблемам, сближение которых зависит от множества факторов, в том числе сложившихся вне Москвы и Берлина.

Отношения между народами России и Германии насчитывают более чем тысячелетнюю историю. Несмотря на две кровопролитные мировые войны ХХ столетия, мы чаще всего были союзниками, нежели противниками. Тому можно привести множество примеров, но в заключение напомню лишь об одном частном, казалось, случае.

Отношения между Россией и Германией насчитывают более чем тысячу лет. Мы чаще всего были союзниками, нежели противниками

"В смерти моей прошу винить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце", - девятнадцатилетний Алексей Пешков написал эти строки перед покушением на самоубийство в возрасте девятнадцати лет. Почему именно Гейне был виноват в душевных страданиях будущего великого русского писателя Максима Горького, сказать трудно - про зубную боль в сердце писал не только автор "Лорелеи", который к тому же считал, что доброта лучше красоты. На место Гейне можно найти изрядное число претендентов. Но подобное обвинение русского юноши, обращенное немецкому поэту, безусловно свидетельствует о глубоко интимной связи двух культур. О постоянном диалоге русского и немецкого в самих основах нашей национальной жизни - вспомните "Обломова". О непрерывной рефлексии по поводу русской литературы в литературе немецкой. Да и кто может выдумать "зубную боль в сердце", как не близкие родственники.

"Русские сезоны" в Германии откроются концертом под управлением Гергиева
Власть Позиция Колонка Михаила Швыдкого
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