СМИ: США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне

Администрация США понизила дипломатический статус представительства Евросоюза в США, не уведомив об этом официально Брюссель, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

"Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку американцы забыли уведомить об этом", - информировал неназванный источник издания. По его словам, этот шаг не был хорошо воспринят в Брюсселе. Официальный ответ ЕС на принятую меру еще не обсуждался.

Дипломаты полагают, что понижение ранга миссии с дипломатического статуса до уровня международной организации произошло в конце октября - начале ноября 2018 года. Причем об изменениях статуса стало известно совершенно случайно.

Так, глава миссии Дэвид О'Салливан не получил приглашение на ряд важных мероприятий в Вашингтоне. И лишь после обращения к организаторам похорон 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в декабре прошлого года они получили сведения о фактическом изменении статуса миссии.

В Госдепартаменте США на запрос дипломатических сотрудников Евросоюза подтвердили, что "забыли уведомить" европейских коллег. Чиновники пояснили, что "приняли соответствующее решение, поскольку руководитель протокольной службы посчитал его целесообразным".

"Очевидно, что речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив", - полагает дипломат одной из стран ЕС. Он отметил, что обычно понижение статуса представительства какой-либо из стран происходит со сменой администрации, а не через два года после перестановок в руководстве страны. Кроме того, соответствующую миссию уведомляют об этом заблаговременно в письменном виде.

Эксперты, в том числе, увязывают понижение статуса представительства ЕС с ухудшением торговых отношений с Соединенными Штатами. Летом 2018 года Вашингтон ввел повышенные тарифы на ввозимые из стран ЕС сталь и алюминий. Брюссель ответил пошлинами на ряд американских товаров. В свою очередь, администрация США угрожала ввести пошлины на импорт европейских автомобилей. Однако затем президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились воздержаться от протекционистских мер на время ведения между сторонами торговых переговоров.

Справка "РГ"



Представительство ЕС в Вашингтоне открыто в 1965 году. В нем работают порядка девяносто сотрудников, в том числе тридцать европейских дипломатов.