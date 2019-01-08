СМИ: Турция просит США передать ей американские базы в Сирии

Турецкая сторона просит США передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их. Как пишет газета Hurriyet, соответствующий запрос будет представлен советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, который в настоящее время находится с визитом в стране.

При этом Анкара выступает категорически против передачи этих 22 баз курдским формированиям, которые в США называют своими союзниками, а в Турции считают террористическими группировками.

Ранее во время визита в Израиль Болтон увязал вывод войск США из Сирии с окончательным разгромом террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) и гарантиями безопасности со стороны Анкары тех самых курдских формирований. При этом он заявил, что Турция должна проводить свои операции в Сирии лишь "в кооперации с США, чтобы они не угрожали американским военнослужащим и не подвергали опасности сирийские оппозиционные силы".

Между тем президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что "операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации". При этом заявления Болтона, что Турция борется с курдами в Сирии, он назвал "подлой клеветой".

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ДАИШ и решении вывести американские войска из Сирии. О начале этого процесса затем сообщили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и госсекретарь Майк Помпео. Предполагается, что на это уйдет 2-3 месяца.