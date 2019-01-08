СМИ: Украина рассказала о планах НАТО войти в Черное море

Группа кораблей НАТО планирует зайти в Черное море, сообщил глава представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко, сообщает телеканал "112 Украина".

По словам Пристайко, существует несколько постоянно действующих групп, одну из которых возглавили Нидерланды.

"Они тоже собираются зайти в Черное море", - цитирует телеканал украинского представителя.

Между тем сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" взял под контроль все маневры десантного корабля морской пехоты ВМС США "Форт Макгенри" ("USS Fort McHenry" ) в Черном море. В понедельник 7 января судно зашло в румынский порт "Констанца". Капитан корабля утверждал, что таким образом американцы намерены укрепить "коллективную безопасность" в черноморском регионе.