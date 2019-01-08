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Рубрика: В мире

СМИ: Украина рассказала о планах НАТО войти в Черное море

Текст: Александр Саможнев

Группа кораблей НАТО планирует зайти в Черное море, сообщил глава представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко, сообщает телеканал "112 Украина".

Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости
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По словам Пристайко, существует несколько постоянно действующих групп, одну из которых возглавили Нидерланды.

"Они тоже собираются зайти в Черное море", - цитирует телеканал украинского представителя.

Между тем сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" взял под контроль все маневры десантного корабля морской пехоты ВМС США "Форт Макгенри" ("USS Fort McHenry" ) в Черном море. В понедельник 7 января судно зашло в румынский порт "Констанца". Капитан корабля утверждал, что таким образом американцы намерены укрепить "коллективную безопасность" в черноморском регионе.

В мире экс-СССР Украина
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