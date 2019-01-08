СМИ: В Иране арестован бывший военнослужащий из США

Бывший военнослужащий ВМС США Майкл Р.Уайт был арестован в ходе своей поездки в Иран. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на американские СМИ.

По его данным, задержание произошло летом 2018 года в аэропорту иранского города Мешхед, когда 46-летний американец пытался вылететь на родину через Дубай. Сообщается, что Уайт до этого несколько раз посещал Исламскую Республику для свиданий с местной девушкой из Мешхеда.

Как отмечает агентство, госдепартамент США накануне подтвердил информацию об аресте в Иране американского гражданина, однако в ведомстве воздержались от обнародования каких-либо деталей.

Официальные представители иранских властей пока никак не комментируют эти сообщения.