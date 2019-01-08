"Спартак" расторг контракт с Романом Еременко

Московский "Спартак" объявил состав на первый подготовительный сбор в этом году, который пройдет в ОАЭ. В список не попали сразу несколько известных игроков. В частности, Роман Еременко.

В интервью официальному сайту "красно-белых" главный тренер команды Олег Кононов сообщил, что полузащитник ушел из клуба. По словам специалиста, он не мог гарантировать Еременко место в стартовом составе.

"На его позиции есть более молодые футболисты. На данный момент они Роману, в чем-то, вероятно, уступают, но им нужно прогрессировать и приносить пользу "Спартаку", - поведал Кононов.

В ОАЭ не полетят сразу шесть футболистов, выступавших за "красно-белых" в начале сезона. Помимо Еременко, москвичей покинули Александр Самедов, Ивелин Попов и Марко Петкович. Плюс, как заявил Кононов, в аренду отправятся полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев. Ананидзе, скорее всего, проведет остаток сезона в "Крыльях Советов". Как и Самедов.