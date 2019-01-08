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Рубрика: Спорт

Расстались по-хорошему

"Спартак" расторгнул контракт с Самедовым
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
Главным поставщиком новостей российского футбольного межсезонья в последние дни стал московский "Спартак". Клуб добровольно расстался с полузащитником Александром Самедовым.

Контракт 34-летнего футболиста действовал до конца сезона. Однако соглашение было разорвано по обоюдному согласию. По слухам, клуб заранее выплатил игроку все причитавшиеся ему деньги. Самедов тепло простился со "Спартаком", чьим воспитанником он является. Александр, напомним, помог команде завоевать чемпионский титул. А в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Теперь Самедов на правах свободного агента близок к переходу в самарские "Крылья Советов".

Также в ближайшее время "красно-белых" может покинуть Жано Ананидзе, которого готов арендовать голландский "Витесс". Скорее всего, клуб покинет и полузащитник Ивелин Попов.

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