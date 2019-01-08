США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

По оценкам независимого эксперта ООН Альфреда Де Зайяса, эти меры направлены на экономическое удушение южноамериканского государства.

"США стремятся вернуть коррупционный политический режим, который существовал в Венесуэле в 1980-х и 1990-х годах. Тогда американские компании полностью контролировали нефтяной сектор страны", - указывает аналитик.