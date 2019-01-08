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08.01.2019 18:33
Рубрика: В мире

США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

Текст: Александр Саможнев

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

Фото: Depositphotos.com
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По оценкам независимого эксперта ООН Альфреда Де Зайяса, эти меры направлены на экономическое удушение южноамериканского государства.

"США стремятся вернуть коррупционный политический режим, который существовал в Венесуэле в 1980-х и 1990-х годах. Тогда американские компании полностью контролировали нефтяной сектор  страны", - указывает аналитик.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Санкции и антисанкции
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