Три туриста погибли в Австрии в результате снегопадов

Три туриста погибли из-за сильных снегопадов в Австрии. Сход лавин в регионе Форарльберг на западе страны унес жизнь двух немецких лыжников. Словенский турист стал жертвой непогоды возле Зальцбурга.

Еще четыре туриста на снегоступах пропали без вести, сообщает France24. Две тысячи человек, включая туристов, оказались заблокированы в деревнях долины Зельцталь в Штирии.

Осадки шли в Австрии почти без остановок с первых чисел января. В центре и на севере страны выпало до полутора метров снега. В ближайшие дни снегопады продолжатся.