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Рубрика: Спорт

"Фараоны" приглашают

Кубок Африки-2019 пройдет в Египте
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
За полгода до старта Кубка Африки-2019 наконец наступила ясность с местом его проведения. Главный турнир "Черного континента" пройдет с 15 июня по 13 июля в Египте.

Изначально Кубок Африки должен был принять Камерун. Но камерунцы категорически не успевают достроить все арены к турниру. Впрочем, это не единственная причина беспокойства Африканской конфедерации футбола (КАФ). В Камеруне набирают силу сепаратистские движения, а кроме того, страну сотрясают религиозные столкновения.

Камерунцы, таким образом, потеряли шанс защитить титул, завоеванный в 2017 году: через квалификацию они на Кубок Африки-2019 не отобрались.

Исполкому КАФ, в свою очередь, пришлось перетасовать порядок стран-хозяек ближайших континентальных турниров. Так, Кубок Африки-2021 пройдет не в Кот-д Ивуаре, как предполагалось ранее, а в Камеруне. В Кот-д Ивуаре турнир тоже состоится, но только в 2023 году.

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