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Рубрика: В мире

В центре Львова избили почетного консула Бельгии

Текст: Александр Саможнев

Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула подвергся нападению в центре Львова, сообщают местная газета "Вести".

Фото: REUTERS
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В Галицкий отдел полиции Львовской области обратился с заявлением Гарцула Ярослав Иванович. Экс-дипломат рассказал, что неизвестный мужчина вел себя агрессивно. Затем в ходе перепалки по поводу парковки машины нанес ему несколько ударов по голове.

Правоохранители установили личность нападавшего. Он признал свою вину. В настоящее время виновник конфликта отпущен под подписку о невыезде.

В мире экс-СССР Украина
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