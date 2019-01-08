В центре Львова избили почетного консула Бельгии

Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула подвергся нападению в центре Львова, сообщают местная газета "Вести".

В Галицкий отдел полиции Львовской области обратился с заявлением Гарцула Ярослав Иванович. Экс-дипломат рассказал, что неизвестный мужчина вел себя агрессивно. Затем в ходе перепалки по поводу парковки машины нанес ему несколько ударов по голове.

Правоохранители установили личность нападавшего. Он признал свою вину. В настоящее время виновник конфликта отпущен под подписку о невыезде.