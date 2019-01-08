В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных политиков

В понедельник утром правоохранительные органы Германии задержали двадцатилетнего учащегося и жителя земли Гессен, который подозревается в утечке в интернет личных сведений на немецких политиков и журналистов, сообщает портал Spiegel Online (SPON).

По версии следствия, сотни депутатов бундестага, за исключением партии "Альтернатива для Германии", а также журналисты подверглись массированной хакерской атаке. В интернет утекли номера мобильных телефонов политиков, личная и служебная переписка, копии удостоверений, данные банковских карт, а также счета на оплату услуг.

Жертвой нападения хакера стал также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, отдельные руководители земельного уровня и телеканалы ARD и ZDF. Только в ARD в социальные сети просочились сведения на тридцать три журналиста, в том числе на известных телеведущих.

По некоторым данным, первые утечки личных сведений произошли еще перед Рождеством в Twitter. Однако они остались незамеченными. Более полная информация стала поступать позднее в виде сатирического календаря на предновогодние праздники.

Источник издания утверждает, что молодой человек, живущий вместе с родителями, уже дал признательные показания. "Скорее всего, хакер не осознавал тяжесть своего деяния", - считают следователи. Правоохранители исходят из того, что речь идет об одиночке, не связанном с иностранными спецслужбами.