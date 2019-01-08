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08.01.2019 18:56
Рубрика: Экономика

Изменились правила ввоза товаров

Текст: Игорь Зубков, Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7759 (1)
В России началось постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы.
Без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро. Фото: РИА Новости Без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро. Фото: РИА Новости
Без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро. Фото: РИА Новости

С 1 января 2019 года эта норма уменьшилась с 1500 до 500 евро для перевозки наземным или морским транспортом и с 1000 до 500 евро - в международных почтовых отправлениях. За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от их стоимости. Для авиабагажа нормы пока останутся прежними: по стоимости - 10 тысяч евро, по весу - 50 килограммов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Продуктовое эмбарго продлено до конца 2019 года

На следующем этапе порог снизят до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020 года, сообщили "РГ" в Минфине.

Итак, в 2019 году будет суммироваться стоимость всех посылок, полученных адресатом в течение одного календарного месяца. Эта сумма не должна превышать 500 евро, а общий вес посылок - 31 килограмма. Еще через год учитываться будут цена и вес каждой отдельной посылки, которые не должны быть больше 200 евро по цене и 31 килограмма по весу. Количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничивать не будут.

Особые нормы устанавливаются на ввоз алкогольной и табачной продукции. Так, без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро.

Продовольствие

Россия продлила эмбарго

Запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против нашей страны, продлили на весь 2019 год.

В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование

Первоначально контрсанкции распространялись на США, Европейский союз, Канаду, Австралию и Норвегию. Позже добавилась Украина. Эмбарго также распространяется на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн.

Частично западных поставщиков заменили и поставки из других стран (говядина из Бразилии, яблоки из Сербии, молочные продукты из Белоруссии и так далее). Избежать дефицита и сильного взлета цен помогла масштабная программа импортозамещения.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Вступают в силу в январе 2019 года
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