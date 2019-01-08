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Рубрика: Экономика

Фундамент-банк

Правительство может создать особый банк для строительства
Текст: Игорь Зубков
Правительство рассмотрит возможность создания с участием "ДОМ.РФ" уполномоченного банка для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такое поручение со сроком исполнения 15 апреля утвердил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

Другие поручения с этого совещания касаются достройки проблемных объектов - правительство должно рассмотреть установление ускоренного порядка банкротства застройщиков и передачи их объектов иным застройщикам, введения четких критериев для решения о порядке завершения строительства и определения источников его финансирования - возможно, идея нового банка возникла именно в связи с этим. "ДОМ.РФ" как единый институт развития в сфере жилищного строительства может создавать дочерние компании для достройки объектов, но старые проблемные проекты не могут финансироваться из компенсационного фонда, поскольку на старте этих проектов девелоперы еще не платили взносы в фонд.
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Возможно, что идея будет обсуждаться и в связи с переходом от финансирования строительства жилых домов дольщиками к банковскому кредитованию. Для замещения средств дольщиков объем проектного финансирования должен вырасти в 7 раз, с 0,6 до 4,3 трлн рублей. При этом отрасль остается одной из самых проблемных: с исключением банков на санации доля просроченных кредитов строительным компаниям достигла 18,8 процента в портфеле рублевых ссуд и 32,8% - в портфеле валютных ссуд (на 1 октября). В структуре "ДОМ.РФ" есть одноименный ипотечно-строительный банк. Вопросы "РГ" о том, какими функциями может быть наделен уполномоченный банк и может ли этот статус получить Банк "ДОМ.РФ", в минстрое адресовали в "ДОМ.РФ", там не ответили на запрос.

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