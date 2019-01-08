Пока мы отдыхали, в новогодние каникулы заработало около 60 новых законов. Все они так или иначе повлияют на нашу жизнь: одни - сделав ее немного легче, другие - заставив приложить усилия, чтобы вписаться в новые законодательные нормы.

Начнем с первых. Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они трудится 40 часов в неделю. При меньшем рабочем времени допускается и меньшая оплата.

МРОТ стал равен прожиточному минимуму - 11 тысяч 280 рублей в месяц. Прибавка по сравнению с прошлым годом составила 117 рублей. В 2018 году МРОТ приравняли к прожиточному минимуму и теперь будут ежегодно его индексировать, чтобы он от него больше не отставал. Жителям северных регионов территориальные коэффициенты должны платить сверх МРОТ.

Почти в два раза увеличилось пособие по безработице. Последний раз оно повышалось десять лет назад. И теперь минимальное пособие по безработице составляет 1500 рублей в месяц (было 800 рублей). Максимальное вырастет до 8 тысяч рублей (с 4900). Для людей предпенсионного возраста предусмотрено пособие еще выше. Его максимальный размер равен МРОТ - 11 тысячам 280 рублям в месяц. Напомним, размер пособия по безработице определяется индивидуально - в зависимости от стажа и зарплаты, которую получал человек до увольнения.

Наступивший год будет достаточно щедр на повышение пенсий. Во-первых, с 1 января повысились страховые пенсии для неработающих пенсионеров - на 7,05 процента, что примерно вдвое больше инфляции. Таким образом, средний размер пенсии вырастет на тысячу рублей. Но у кого-то прибавка будет меньше, а у кого-то больше. Ее размер зависит от зарплаты, которую получал человек в трудоспособном возрасте, а также от стажа его работы. Тем не менее среднегодовой размер пенсии по стране в 2019 году вырастет до 15 тысяч 400 рублей в месяц.

Во-вторых, селяне получат дополнительную прибавку к пенсии - 25 процентов от фиксированной выплаты (она является частью страховой пенсии, ее размер в 2019 году - 5334,2 рубля). В рублях прибавка составит в среднем 1300-1400 рублей. Получат ее люди, не менее 30 лет отработавшие в сельском хозяйстве, не работающие в настоящий момент и до сих пор живущие в сельской местности. Если человек, отработав 30 лет в полях, переехал в город или продолжает трудиться, прибавка ему не положена. По подсчетам Пенсионного фонда России, ее получат около 950 тысяч россиян. Обращаться в ПФР не надо - ее начислят автоматически.

В-третьих, в новом году с 1 апреля увеличатся социальные пенсии. Ожидается, что они вырастут на 2,4 процента. Но эта цифра еще не окончательная - она будет зависеть, насколько вырос за год прожиточный минимум. А эту цифру Росстат представит позже. Если она совпадет с прогнозными 2,4 процента, среднегодовой размер соцпенсии составит 9,2 тысячи рублей.

В-четвертых, пенсии работающих пенсионеров традиционно вырастут с 1 августа. Прибавка будет зависеть от размера взносов, которые работодатель перечислил в ПФР за пенсионера.

Но при любом раскладе прибавка не может быть больше трех баллов. А цена одного балла в 2019 году - 87,24 рубля. Значит, максимум пенсия работающего пенсионера сможет вырасти на 261,72 рубля.