В России заработал пакет документов по пенсионным преобразованиям

В России с 1 января заработало новое пенсионное законодательство. Что оно меняет в нашей жизни?

Первое и главное, постепенно начнет меняться возраст выхода на пенсию для большинства жителей страны. Он будет увеличиваться на полгода в год, и с 2028 года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины - в 65. В наступившем году, соответственно, пенсионный возраст для женщин начнется с 55,5 года, для мужчин - с 60,5.

Второе. В законодательстве закрепляется новое понятие - лица предпенсионного возраста. Такой возраст наступает за пять лет до назначения страховой пенсии. Этот новый термин стал необходимым, потому что именно для людей этой категории вводятся с нового года льготы и преференции.

Третье. Есть немало категорий, которых новый выход на пенсию не коснется. Речь о людях, которые живут и трудятся в особых условиях, о работниках, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда в угольной, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в "списки" получателей досрочной пенсии по социальным основаниям, пострадавших от техногенных катастроф. Также сохранены "старые" условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Для женщин, у которых пять и более детей, все осталось как прежде - они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока - в 57 лет. Если четверо детей - на четыре года раньше, в 56 лет. Но при этом у женщины должен быть и страховой стаж не менее 15 лет.

Особая ситуация с бюджетниками - работниками образования, здравоохранения, творческими работниками. Институт досрочных пенсий для них тоже сохраняется, но несколько модернизируется. Новые требования к специальному стажу для них не установлены - это от 15 до 30 лет, в зависимости от категории таких работников. Но так как увеличивается общий возраст выхода на пенсию, для этих работников пенсионный возраст тоже повышается - на восемь лет.

То есть если раньше учительница пришла работать в школу в 22 года и стаж, дающий право на досрочную пенсию, для нее 25 лет, значит, она выходит на пенсию в 47 лет. По новому закону она пойдет на заслуженный отдых в 55 лет.

Четвертое. Несмотря на постепенное увеличение возраста выхода на пенсию льготы на оплату налогов на землю и имущество россияне получат при достижении "старого" пенсионного возраста - 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. В некоторых регионах для людей этого возраста также сохранят местные льготы.

Пенсионный возраст начнет повышаться не для всех. Есть немало категорий, которых это не коснется. Смогут выйти на пенсию досрочно и многодетные матери

Пятое. Кроме того, регионы получили возможность распространить компенсацию расходов по уплате взносов на капремонт на семьи пенсионеров и инвалидов. До этого регионы компенсировали взносы на капремонт неработающим пожилым людям только в том случае, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров. Именно эту несправедливость законодатели решили исправить. Люди, достигшие 70-летнего возраста, оплачивают только половину ремонта, а старше 80 лет совсем не платят за капремонт.

Шестое. В связи с изменением пенсионного законодательства, у людей предпенсионного возраста появятся преференции на рынке труда. Работодателям придется нести уголовную ответственность за незаконное увольнение человека в этом возрасте или отказе ему в трудоустройстве по причине возраста.

Седьмое. Так как люди старшего возраста нуждаются в более тщательной заботе о здоровье, в законодательстве закреплено, что работодатели обязаны каждый год давать сотрудникам предпенсионного возраста дополнительный отпуск - два дня с сохранением зарплаты на прохождение бесплатной диспансеризации.

Нацпроекты

Обеспечат уход

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании.

Для этого планируется повысить квалификацию работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы. Кроме того, планируется сократить пребывание таких граждан в стационарах. Для этого будут внедрены стационарозамещающие технологии, созданы условия для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В том числе будут созданы условия для совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.