В России заработал пакет документов по пенсионным преобразованиям

Новости проекта
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста 04.01.2019
Опубликована программа форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+" 24.12.2018
Предпенсионерам помогут освоить новую профессию без потери работы 13.12.2018
Военные пенсионеры будут получать выплаты на карты "Мир" 07.12.2018
Кому положена "сельская" прибавка к пенсии 06.12.2018
В Японии планируют поднять пенсионный возраст 29.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
Путин: Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный 28.11.2018
Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России 23.11.2018
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 22.11.2018
Опрос: Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем 21.11.2018
Медведев установил новый размер пособий по безработице 19.11.2018
Названы самые лучшие для трудоустройства пенсионеров регионы РФ 19.11.2018
Совфед одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии 07.11.2018
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 01.11.2018
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 01.11.2018
Путин заявил о грядущем росте военных пенсий на 6 процентов 25.10.2018
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий 22.10.2018
Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье вырастет на 4% 18.10.2018
Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату 10.10.2018
Путин: В бюджет заложена прибавка к пенсии для аграриев со стажем от 30 лет 09.10.2018
Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов 09.10.2018
Пакет пенсионных законов официально опубликован 04.10.2018
Голикова: Законопроект о пенсионном капитале еще не согласован 01.10.2018
Медведев: Наша цель - рост пенсий выше инфляции 27.09.2018
Совфед рассмотрит пенсионный закон на заседании 3 октября 27.09.2018
Госдума рассмотрит пенсионный законопроект в третьем чтении 27 сентября 26.09.2018
Индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться 26.09.2018
Мосгордума приняла закон о поддержке людей предпенсионного возраста 26.09.2018
Госдума одобрила проект о передаче денег коррупционеров в ПФР 25.09.2018
Роструд готовит программу по переобучению "предпенсионеров" 24.09.2018
В Республике Крым сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста 19.09.2018
Удмуртия сохранит предпенсионные льготы 18.09.2018
Конфискованные у коррупционеров средства уйдут на пенсии 17.09.2018
ЦБ РФ оценил влияние пенсионных преобразований на экономику и цены 15.09.2018
Профессии с льготным выходом на пенсию будут во всех отраслях 12.09.2018
Работодателей оштрафуют за отказ нанимать людей предпенсионного возраста 12.09.2018
Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту‍ 11.09.2018
Володин: Поправки Путина сделают пенсионный законопроект более социальным 11.09.2018
Володин поддержал идею отказа депутатов от пенсионных надбавок 10.09.2018
Голикова рассказала о порядке индексации пенсий после 2025 года 07.09.2018
Депутаты Оренбуржья рассмотрят проект о сохранении льгот пенсионерам 07.09.2018
Прожившая 81 год вместе пара японцев поделилась секретом отношений 05.09.2018
Поправки о предпенсионных льготах в Подмосковье примут 20 сентября 04.09.2018
Ученые назвали способ продления жизни с помощью еды 04.09.2018
В Крыму сохранят региональные льготы для граждан предпенсионного возраста 04.09.2018
Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста 03.09.2018
Собянин рассказал о льготах для будущих пенсионеров 03.09.2018
Голикова уточнила, как вырастут пенсии сельских жителей 31.08.2018
Право на досрочную пенсию получат многодетные матери с приемными детьми 31.08.2018
Сбербанк готовит финансовые предложения для российских пенсионеров 31.08.2018
Названа самая полезная диета для пенсионеров 31.08.2018
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 31.08.2018
СФ обсудит законопроект об ответственности за увольнение предпенсионеров 31.08.2018
Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента 30.08.2018
Песков ответил на опасения бизнеса по работникам предпенсионного возраста 30.08.2018
ОНФ проконтролирует исполнение предложений президента по пенсиям 29.08.2018
Володин прокомментировал предложения Путина по пенсиям 29.08.2018
Кудрин: Предложения Путина сбалансируют пенсионный законопроект 29.08.2018
Исаев: Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсий для женщин 29.08.2018
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 29.08.2018
Баталина: Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость 29.08.2018
Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 29.08.2018
ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры 29.08.2018
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В России заработал пакет документов по пенсионным преобразованиям
В России с 1 января заработало новое пенсионное законодательство. Что оно меняет в нашей жизни?

Первое и главное, постепенно начнет меняться возраст выхода на пенсию для большинства жителей страны. Он будет увеличиваться на полгода в год, и с 2028 года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины - в 65. В наступившем году, соответственно, пенсионный возраст для женщин начнется с 55,5 года, для мужчин - с 60,5.

Второе. В законодательстве закрепляется новое понятие - лица предпенсионного возраста. Такой возраст наступает за пять лет до назначения страховой пенсии. Этот новый термин стал необходимым, потому что именно для людей этой категории вводятся с нового года льготы и преференции.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Третье. Есть немало категорий, которых новый выход на пенсию не коснется. Речь о людях, которые живут и трудятся в особых условиях, о работниках, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда в угольной, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в "списки" получателей досрочной пенсии по социальным основаниям, пострадавших от техногенных катастроф. Также сохранены "старые" условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Для женщин, у которых пять и более детей, все осталось как прежде - они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока - в 57 лет. Если четверо детей - на четыре года раньше, в 56 лет. Но при этом у женщины должен быть и страховой стаж не менее 15 лет.

Особая ситуация с бюджетниками - работниками образования, здравоохранения, творческими работниками. Институт досрочных пенсий для них тоже сохраняется, но несколько модернизируется. Новые требования к специальному стажу для них не установлены - это от 15 до 30 лет, в зависимости от категории таких работников. Но так как увеличивается общий возраст выхода на пенсию, для этих работников пенсионный возраст тоже повышается - на восемь лет.

То есть если раньше учительница пришла работать в школу в 22 года и стаж, дающий право на досрочную пенсию, для нее 25 лет, значит, она выходит на пенсию в 47 лет. По новому закону она пойдет на заслуженный отдых в 55 лет.

Четвертое. Несмотря на постепенное увеличение возраста выхода на пенсию льготы на оплату налогов на землю и имущество россияне получат при достижении "старого" пенсионного возраста - 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. В некоторых регионах для людей этого возраста также сохранят местные льготы.

Пенсионный возраст начнет повышаться не для всех. Есть немало категорий, которых это не коснется. Смогут выйти на пенсию досрочно и многодетные матери

Пятое. Кроме того, регионы получили возможность распространить компенсацию расходов по уплате взносов на капремонт на семьи пенсионеров и инвалидов. До этого регионы компенсировали взносы на капремонт неработающим пожилым людям только в том случае, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров. Именно эту несправедливость законодатели решили исправить. Люди, достигшие 70-летнего возраста, оплачивают только половину ремонта, а старше 80 лет совсем не платят за капремонт.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста

Шестое. В связи с изменением пенсионного законодательства, у людей предпенсионного возраста появятся преференции на рынке труда. Работодателям придется нести уголовную ответственность за незаконное увольнение человека в этом возрасте или отказе ему в трудоустройстве по причине возраста.

Седьмое. Так как люди старшего возраста нуждаются в более тщательной заботе о здоровье, в законодательстве закреплено, что работодатели обязаны каждый год давать сотрудникам предпенсионного возраста дополнительный отпуск - два дня с сохранением зарплаты на прохождение бесплатной диспансеризации.

Нацпроекты

Обеспечат уход

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании.

Для этого планируется повысить квалификацию работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы. Кроме того, планируется сократить пребывание таких граждан в стационарах. Для этого будут внедрены стационарозамещающие технологии, созданы условия для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В том числе будут созданы условия для совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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