В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля

Крыша дома бывшего полковника ГРУ Сергея Срипаля будет разобрана военными специалистами в целях предохранения от заражения местности, сообщает телерадиостанция BBC.

Британские эксперты предполагают, что Скрипаль и его дочь Юлия могли соприкоснуться с ядовитым веществом, которое было нанесено на дверную ручку.

Военные предупредили соседей, что работа по замене стропил дома продлится около четырех месяцев и извинились за неудобство.

Напомним, в марте прошлого года британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь нашли в парке в центре города в бессознательном состоянии. Они были отравлены при неизвестных обстоятельствах. Британская сторона обвинила в инциденте Россию. Москва все инсинуации в свой адрес отрицает. События в Солсбери вызвали дипломатический скандал и обоюдную высылку дипломатов.