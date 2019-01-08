В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Военно-воздушные силы Украины входят за 2018 год в десятку худших в мире из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и неудовлетворительного технического обслуживания. К такому выводу пришел американский специализированный портал We Are The Mighty .

По оценкам издания, украинские ВВС заняли шестое место между Ираном и Пакистаном. В десятку худших также вошли ВВС Канады, Китая, Греции, Мексики, Саудовской Аравии, КНДР и Сирии.

В статье отмечается, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе украинская авиация либо "убивала мирных жителей", либо самолеты успешно сбивали ополченцы. Летчики ничего не смогли противопоставить ополчению.

Кроме того, украинские самолеты падают и без помощи противника, считают специалисты. Об этом свидетельствует инцидент с крушением Су-27 в прошлом году, в результате которого погиб американский пилот. А в 2002 году произошла трагедия во Львове, когда после падения Су-27 на зрителей во время показательных выступлений погибли 83 человека. Причиной подобных происшествий являются плохое обслуживание техники, слабая подготовка украинских летчиков, а также их "безрассудство".

Большинство самолетов, состоящих на вооружении ВВС Украины, произведены еще во времена СССР. Таким образом, захватив сорок пять украинских истребителей после воссоединения Крыма, Россия, по всей вероятности, оказала Киеву "огромную услуг", иронизирует портал.