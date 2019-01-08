В Таллине усыпили подаренного Московским зоопарком белого медведя

Таллинский зоопарк был вынужден усыпить белого медведя Норда, подаренного Московским зоопарком в 2009 году. Причиной стала хроническая рана на задней лапе, сообщил зоопарк Таллина.

"По мнению международных специалистов, раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а поэтому - и надежды на выздоровление животного. Они рекомендовали эвтаназию", - прокомментировал случившееся директор зоопарка Тийт Маран в беседе с информационным порталом ERR.

Отметим, еще весной прошлого года сотрудники Таллинского зоопарка перевели Норда в отдельный вольер, чтобы ветеринары Эстонского университета естественных наук совместно с коллегами из зоопарков Вены и Роттердама смогли осмотреть больную лапу 16-летнего медведя. До этого сотрудники зоопарка пытались вылечить питомца самостоятельно, но безуспешно.

По словам Тийта Марана, еще в июле ветеринары были настроены оптимистично и ожидали скорого выздоровления животного. К сожалению, этого не произошло. 8 января Норду ввели анестезию, и ветеринары с сотрудниками зоопарка приняли нелегкое решение усыпить медведя, чтобы прекратить его страдания.