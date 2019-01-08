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08.01.2019 13:30
Рубрика: В мире

В токийском метро запустили беспилотный поезд

Текст: Александр Ленин
Фото: Youtube/ NHK Фото: YouTube/ NHK
Фото: YouTube/ NHK

В Японии на кольцевой ветке столичного метро в тестовом режиме запустили беспилотный поезд. Заезд был осуществлен в ночное время, когда подземка уже закрыла свои двери для обычных пассажиров.

Состав серии E235 из одиннадцати вагонов дважды прошел полный круг расстоянием 34,5 километра по линии Яманотэ, передает телерадиокомпания NHK. Видео доступно на сайте. В целях безопасности и контроля машинисты присутствовали в кабине, однако не вмешивались в управление поездом.

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Состав в автоматическом режиме совершил остановки на всех положенных станциях. Эксперимент прошел без серьезных сбоев. Организаторы проверили, насколько поезд способен набирать и снижать скорость во время движения без участия человека.

В руководстве компании JR East, которая занимается разработкой беспилотного поезда E235, рассчитывают на скорое внедрение новинки в повседневную жизнь. Такие составы должны помочь справиться с нехваткой машинистов, которая наблюдается в последнее время в токийском метрополитене.

Добавим, что в Стране восходящего солнца уже используются беспилотные поезда. Однако они ходят пока только по монорельсам.
 

В мире Восточная Азия Япония
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