После того как во Франции прошла восьмая манифестация "желтых жилетов", которая вновь вылилась в столкновения с полицией, правительство республики объявило о подготовке мер, ужесточающих ответственность за нарушение законодательства о демонстрациях.

О готовящихся нововведениях в интервью телеканалу TF1 рассказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Ранее, 5 января, его подчиненному - официальному представителю правительства Бенжамену Гриво пришлось буквально бежать из собственного кабинета через задний двор, когда разъяренная толпа с помощью строительной техники взяла штурмом здание, в котором он работает. В тот же день "желтые жилеты" устроили погромы на бульваре Сен-Жермен, а также на набережной Сены неподалеку от музея Орсе, где полицейские попытались преградить толпе путь на противоположный берег реки. Всего на улицы Парижа, Тулона, Руана и других городов вышли около 50 тысяч человек. И хотя протесты уже не собирают под три сотни тысяч участников, как в ноябре, менее ожесточенными они не становятся. За семь недель с начала акций "желтых жилетов" погибли, как сообщает BBC, 6 граждан и около 1400 пострадали. Еще семеро стали жертвами автокатастрофы на границе с Бельгией, спровоцированной перекрытием трассы протестующими. По обвинению в вандализме и насилии в отношении сотрудников полиции были задержаны 5,5 тысячи демонстрантов, по итогам тысячи разбирательств уже вынесены обвинительные приговоры. Теперь они будут еще строже, пообещал Эдуар Филипп.

По словам премьера, дмеры будут приняты в отношении определенных категорий нарушителей - организаторов незаявленных демонстраций, участников акций, на которых не получено разрешение со стороны властей, а также тех, кто приходит на них с закрытыми лицами - например, в капюшонах. Последним может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Французские власти хотят не допустить повторения декабрьского сценария, когда протестующие тайно собрались на холме Монмартр под стенами базилики Сакре-Кер, а потом в один миг вытащили из рюкзаков "желтые жилеты" и лавиной обрушились на город. Тем, попадет в черные списки полиции, запретят участвовать в любых уличных акциях - точно так же, как агрессоры из рядов футбольных фанатов не допускаются на стадионы. Кроме того, правительство предлагает возложить на вандалов, громящих витрины магазинов и поджигающих автомобили, обязанность полностью компенсировать владельцам материальный ущерб. "Платить будут погромщики, а не налогоплательщики", - объявил Филипп.

Пока же МВД республики готовится к новой волне протестов, которые объявлены на следующие выходные. На этот раз для обеспечения порядка предполагается мобилизовать беспрецедентное число полицейских - 80 тысяч человек. Тем временем французские СМИ продолжают обсуждать громкие эксцессы последних дней. С одной стороны, в Тулоне началось внутреннее расследование попавших на видео действий офицера полиции, избивающего демонстрантов. Его проверяют на превышение полномочий. С другой стороны, антигероем нынешних протестов стал профессиональный боксер по имени Кристоф, который позволил себе избить полицейского, как если бы тот был его соперником на ринге. Эти кадры тоже разошлись в соцсетях. Теперь Кристофу грозит штраф в размере 75 тысяч евро и до пяти лет заключения. Сам же он продолжает записывать из камеры видеообращения к своим единомышленникам, призывая их "продолжать борьбу".