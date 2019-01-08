Водке подняли цену и запретили "сухой алкоголь"

На рынке спиртного сразу две новости. Повышены официальные минимальные цены на крепкое спиртное. И запрещен "сухой алкоголь".

С 1 января минимальная розничная цена, например, на коньяк она теперь составляет 388 рублей, на водку - 215 рублей, на бренди - 307 рублей за бутылки по 0,5 литра. По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза, минимальные цены, которые устанавливает правительство, должны сигнализировать покупателям, что дешевле легальный качественный алкоголь в магазинах стоить не может. Ниже этой цены торговать в розничной торговле запрещено законом.

А 8 января вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Авторы закона посчитали, что если сухой алкоголь поступит в продажу, потенциальные потребители могут пренебречь рекомендациями производителей готовить из него слабоалкогольные коктейли, а станут делать более крепкие напитки или вовсе употреблять в сухом виде, в том числе и вдыхая. Естественно, это может быть очень опасно. Поэтому и было решено наложить на такие вещества полный запрет.

Минимальные цены, которые устанавливает правительство, дают сигнал покупателям, что дешевле легальный качественный алкоголь в магазине стоить не может

Как пояснил "РГ" Вадим Дробиз, закон носит скорее превентивный характер. По его словам, сейчас порошкового алкоголя на российском рынке нет, но некоторые американские производители несколько лет назад высказывали идею вывести такой продукт на наш рынок. Кроме того, по данным Дробиза, этот продукт нелегально мог поставляться в страну из стран Юго-Восточной Азии.

"Я считаю, что в России нет рынка сбыта для такой продукции. Молодежь, сколь бы равнодушна она ни была к своему здоровью, не станет покупать алкоголь в порошке и как-то его разводить, когда есть масса других альтернатив. А люди старшего поколения тем более не будут употреблять сухой спирт", - говорит Дробиз.

Между тем поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за производство и продажу порошкообразного алкоголя, еще не приняты. Пока они прошли лишь первое чтение в Госдуме. За незаконное производство и продажу порошкового алкоголя предлагают штрафовать граждан на 5-20 тысяч, должностных лиц - на 20-50 тысяч, а юрлиц - на 200-500 тысяч рублей с конфискацией либо без нее.