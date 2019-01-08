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08.01.2019 03:52
Рубрика: Культура

Волочкова заявила о желании остаться жить на Мальдивах

Текст: Оксана Грибанова
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Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Российская балерина и актриса Анастасия Волочкова выложила в своем Instagram видео с Мальдив, пояснив, что собирается остаться на ПМЖ на одном из островов.

- Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять, - написала 42-летняя артистка.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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Она отметила, что именно отсюда теперь будет "осуществлять перелеты по творческой необходимости". Кроме того, балерина уже начала поиски местной школы для перевода сюда дочери Ариадны.

Танцовщица также пообещала, что не даст заскучать поклонникам ее "горячих" снимков с островов и уже готовит "сюрприз".

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