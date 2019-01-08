Волочкова заявила о желании остаться жить на Мальдивах

Российская балерина и актриса Анастасия Волочкова выложила в своем Instagram видео с Мальдив, пояснив, что собирается остаться на ПМЖ на одном из островов.

- Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять, - написала 42-летняя артистка.

Она отметила, что именно отсюда теперь будет "осуществлять перелеты по творческой необходимости". Кроме того, балерина уже начала поиски местной школы для перевода сюда дочери Ариадны.

Танцовщица также пообещала, что не даст заскучать поклонникам ее "горячих" снимков с островов и уже готовит "сюрприз".