17 января в 17.00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет презентация книги журналиста "Российской газеты", писателя Николая Долгополова "Гении разведки". Эта книга - своеобразный творческий отчет автора.

Более 25 лет назад он опубликовал свой первый материал о разведке, посвященный полковнику - нелегалу Абелю - Фишеру. С тех пор написано около двух тысяч статей и 12 книг, которые стали бестселлерами. Дважды лауреат литературной премии Службы внешней разведки (СВР), сценарист трех полнометражных фильмов, показанных на Первом канале, комментатор сотни документальных фильмов и телепередач о разведке Николай Долгополов даже снялся в роли знаменитого Кима Филби в двухсерийной докудраме "Ким Филби. Тайная война".

Главное отличие "Гениев разведки" от других произведений подобного рода в том, что многих своих любимых героев Долгополов хорошо знал лично и поддерживал с ними добрые отношения долгие годы. Рассказы о них, помещенные в книге "Гении разведки", откроют читателю многие закрытые раньше страницы истории российских спецслужб.

Вы сможете побеседовать с автором, задать ему интересующие вас вопросы и получить откровенные ответы.