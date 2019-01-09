Александра Бортич: Жду приглашения от Квентина Тарантино

Белорусско-российская актриса Александра Бортич известна по фильмам "Викинг" и "Про любовь", сериалам "Полицейский с Рублевки" и "Филфак". А после ленты " Я худею" к ней пришла всенародная любовь.

Саша родилась в Светлогорске Гомельской области. Потом мама перебралась в Москву, оставив Сашу в Беларуси у бабушки. В 10-м классе Александра пришла в студию, решив поступать в театральный вуз. Но не прошла по конкурсу и подалась в... официантки.

Саша, у вас нет актерского образования.

Александра Бортич: И высшего тоже. Но и с образованием можно не найти работу.

А работа официантки нравилась?

Александра Бортич: Нравилось развлекать людей, официант - это тот же тамада.

В "Я худею" вы играете девушку-кондитера, которую бросает молодой человек. Героиня начинает худеть, чтобы вернуть любимого, но вскоре понимает, что внешность - не главное...

Александра Бортич: Я всегда ищу в роли что-то интересное и новое для себя. Работа в комедии "Я худею" далась мне нелегко. И дело не в наборе веса. Я всю себя ломала, полностью меняла свою органику, но это было мне интересно.

До какой отметки на весах поднялись?

Александра Бортич: Семьдесят шесть и шесть десятых килограмма. Это мой предел.

Любите поесть?

Александра Бортич: Обожаю!

Сейчас Саша Бортич снимается сразу в четырех фильмах, причем в одном из них - "Квартет" Анны Меликян - у нее главная роль

А в жизни худеете?

Александра Бортич: Все время. Я склонна к полноте и в детстве была крупным ребенком. И так до подросткового возраста, пока не случилась несчастная любовь, из-за которой я перестала есть.

В "Викинге" вы были в своей лучшей форме?

Александра Бортич: В "Викинге" - да.

Саша, сейчас вы "замахнулись" на театр. В каких спектаклях можно вас увидеть?

Александра Бортич: Надо расти. В "Центре драматургии и режиссуры" под руководством Владимира Панкова играю спектакль "Однорукий из Спокана".

Отсутствие актерского образования не мешает вам сниматься. А играть в театре?

Александра Бортич: Мне крупно повезло с режиссером. Благодаря моим партнерам и Владимиру Николаевичу мы справляемся. Я учусь на собственном опыте.

Есть режиссер, которому вы сказали бы "да", не читая сценарий?

Александра Бортич: Тарантино.

А какое кино вам нравится?

Александра Бортич: То, которое заставляет сильно смеяться или сильно плакать.

Что для вас в жизни важно, кроме работы?

Александра Бортич: Семья.

Вы с мамой похожи?

Александра Бортич: Очень похожи. У меня есть генетические бонусы - светлые волосы и голубые глаза.

Чье мнение для вас важно?

Александра Бортич: По-настоящему, наверное, только мамино.

Чему бы вы хотели научиться у мамы?

Александра Бортич: Мне немного не хватает ее холодного рацио и умения отстраняться от ситуации. Она моя подруга. Она сделала все для меня. Мне повезло с лицом. Спасибо маме!

Что такое любовь?

Александра Бортич: Это боль. Но мне сложно без любви.

Если оглянуться на эти пять лет, какой вы стали?

Александра Бортич: Более свободной.

Вспомните самую опасную съемку...

Александра Бортич: Когда я выбегаю из горящей бани. Видно, как меня лижет огонь.

Расплакаться можете легко?

Александра Бортич: Я стараюсь не держать эмоции. Летела из Берлина, читала "Искру жизни" Ремарка - и плакала навзрыд.

Вышел первый трейлер криминальной комедии "Миллиард", в котором вы в паре с Владимиром Машковым. О чем картина?

Александра Бортич: Владимир Машков выступит в роли влиятельного банкира Матвея Левина, хитрого и скупого дельца, который делает все возможное, чтобы не делиться обширным имуществом со своими незаконнорожденными детьми. Однако Матвей остался без денег и планирует ограбление собственного банка в Монте-Карло. И помочь в этой рискованной затее ему могут только собственные дети, доверие которых Левину теперь придется завоевывать снова.

Когда выйдет фильм?

Александра Бортич: Весной. Режиссером фильма "Миллиард" выступил Роман Прыгунов, известный российскому зрителю по таким картинам, как "Духless" и "Духless 2".

Где снимаетесь?

Александра Бортич: В четырех фильмах. Один из них - "Квартет" Анны Меликян, где я в главной роли.

Еще немного о Саше

Александра Бортич с детства обожает рок-музыку и может говорить о ней часами.

У актрисы есть любимый английский бульдог по кличке Джаггер. Она даже завела ему отдельную страничку в Инстаграме.

В 2015 году приняла участие в проекте "Война и мир. Читаем роман". За четыре дня самое масштабное произведение Л.Н. Толстого было полностью прочитано в прямом эфире. Александре достался отрывок из третьего тома.