Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

В Таиланде туристический автобус, перевозивший российских туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел утром во вторник, 8 января, на прибрежной автотрассе на курорте Пхукет. На крутом повороте автобус с туристами столкнулся с пикапом. Как сообщили в полиции, пострадавших в этом ДТП нет.

Как пояснил изданию The Phuket News представитель местной полиции, автобус обслуживал туристов компании Anex Tours и вез их на экскурсию. Во время поворота машина ударила пикап в районе заднего правого колеса. В результате столкновения у автомобиля взорвалась шина.

"Водителю пикапа повезло, ему удалось съехать на обочину, не задев другие машины", - сказал полицейский. По его словам, российским туристам удалось отделаться легким испугом. Кто виноват в ДТП, определит расследование.