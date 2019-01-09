В Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Teslа сбил российского робота Promobot, который должен был экспонироваться на выставке CES-2019. В результате наезда робот, разработанный инженерами из Перми, получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Инцидент произошел вечером шестого января во время подготовки к выставке.

"Инженеры компании завозили роботов и оборудование в конгресс-холл Вегаса. Роботы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и попал под колеса Tesla", - говорится в официальном сообщении компании.

После удара Promobot отлетел в сторону и отключился, а беспилотный автомобиль продолжил движение и остановился только через 50 метров после ДТП. В результате робот получил серьезные повреждения: части тела, механизмы головы и платформа для движения. Теперь робот не сможет принять участие в выставке.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что электромобиль движется в абсолютно пустой зоне. Российский робот стоит на месте и сигналит светодиодными индикаторами. Тем не менее автомобиль даже не предпринимает попытки маневра и сносит робота. Кстати, в момент аварии в машине находился пассажир.

"Там никого не было, ни мужчин, ни машин. Я переключил Tesla в режим самостоятельного вождения, и он начал двигаться. И ничего себе! Робот на трассе! Я думал, что фливвер придет, но он врезался прямо в него! Мне очень жаль, робот выглядит мило. И мои искренние извинения инженерам", - сказал Джордж Кальдера.

Директор по развитию компании Олег Кивокурцев сообщил, что будет проведено внутреннее расследование, которое выяснит, почему робот вышел на проезжую часть. В причинах ДТП также разбирается полиция Невады.